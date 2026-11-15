به گزارش خبرنگار مهر، حسین مافی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، در تشریح جزئیات دستگیری توزیع‌کننده مواد مخدر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح برخورد با فروشندگان مواد مخدر در حوزه استحفاظی شهرستان ری، مأموران کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان موفق به شناسایی یکی از متهمان به توزیع مواد مخدر شدند.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی مخفیگاه متهم، طی عملیاتی وی را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری با اشاره به نتایج بازرسی از مخفیگاه متهم تصریح کرد: در این عملیات، ۲۵۰۰ قرص روان‌گردان، تعدادی سلاح سرد و یک قبضه شبه‌سلاح جنگی کشف و متهم به همراه اقلام مکشوفه به کلانتری منتقل شد.

مافی ادامه داد: متهم در تحقیقات اولیه پلیس به حمل و توزیع مواد مخدر اعتراف کرد و برای سیر مراحل قانونی به دادسرا معرفی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان با هشدار به هنجارشکنان خاطرنشان کرد: امنیت جانی و مالی شهروندان خط قرمز پلیس است و با هرگونه اقدام مخل امنیت و آرامش مردم برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.