به گزارش خبرگزاری مهر، آیین امضای تفاهم نامه همکاری‌های مشترک بین ارتش و وزارت آموزش و پروش با حضور امیر دریادار حبیب الله سیاری رئیس ستاد و معاون هماهنگ کننده ارتش و علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش برگزار شد.

امیر دریادار سیاری در این آیین با اشاره به همکاری‌های مستمر با وزارت آموزش و پرورش در حوزه ساخت‌وساز و توسعه مدارس گفت: ارتش هم‌اکنون ۲۵۵ مدرسه در اختیار دارد که بیش از ۱۰۰ هزار دانش‌آموز در آنها تحصیل می‌کنند.

وی افزود: ارتش در زمینه ساخت مدارس، تجربه ثبت رکوردهای ۴۵ و ۶۰ روزه را دارد و در حوزه تجهیز مدارس نیز اقدامات گسترده‌ای انجام داده است.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به نقش آموزش و پرورش در تربیت نیروهای مدافع کشور اظهار کرد: نیروهایی که امروز در دریا از مرزهای آبی کشور دفاع می‌کنند، حاصل نظام تعلیم و تربیت و تلاش معلمان هستند.

امیر دریادار سیاری از همکاری ارتش در توسعه هنرستان‌های صنعتی با هدف تأمین نیروی انسانی مورد نیاز نیروهای چهارگانه ارتش خبر داد و خاطرنشان کرد: به‌روزرسانی محتوای کتاب آمادگی دفاعی متناسب با شرایط روز نیز از محورهای همکاری مشترک با وزارت آموزش و پرورش است.

وی با اشاره به تعامل ارتش و وزارت آموزش و پرورش در به‌روزرسانی کتاب آمادگی دفاعی افزود: اصلاح محتوای این کتاب با توجه به شرایط روز و نیازهای آموزشی در دستور کار کارگروه مشترک دو دستگاه قرار دارد.

معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره به اهمیت نگهداری و بهسازی مدارس، عنوان کرد: تمام تلاش مجموعه ارتش بر این است که مدارس تحت پوشش از نظر شرایط فیزیکی، امکانات و تجهیزات آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار داشته باشند، با این حال، هرجا نیاز بیشتری به توجه و رسیدگی وجود داشته باشد، آمادگی داریم در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

امیر دریادار سیاری با اشاره به نیاز نیروهای مسلح به نیروی انسانی متخصص در رشته‌های فنی و مهارتی تصریح کرد: در حوزه‌هایی مانند برق و سایر رشته‌های تخصصی، نیازمند نیروهای آموزش‌دیده هستیم، اگر بتوانیم با همکاری آموزش و پرورش زمینه آموزش مهارتی دانش‌آموزان را فراهم کنیم، علاوه بر ارتقای کیفیت آموزش، امکان بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها در آینده و جذب نیروهای متخصص نیز فراهم خواهد شد.

وی با یادآوری اجرای طرح احداث مدارس در مناطق جاسک و کنارک، به‌ویژه در نوار ساحلی مکران، اظهار کرد: در اجرای این طرح‌ها تلاش شد دانش‌آموزان مناطق دور دست نیز به امکانات آموزشی مناسب و مدارس هوشمند دسترسی داشته باشند. تأکید ما این بود که کیفیت و امکانات آموزشی در این مناطق نباید از مدارس برخوردار کشور کمتر باشد.

علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش نیز در این مراسم با قدردانی از نقش ارتش در دفاع از کشور و مشارکت در فعالیت‌های عمرانی و محرومیت‌زدایی، گفت: ارتش علاوه بر مأموریت‌های دفاعی و امنیتی، در ساخت مدارس و توسعه زیرساخت‌های تعلیم و تربیت نیز مشارکت دارد.

کاظمی با گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، از تلاش‌های نیروهای ارتش در دفاع از آب و خاک کشور قدردانی کرد.

براساس این تفاهم‌نامه، آموزش و پرورش و ارتش در زمینه ساخت و تجهیز مدارس، بهسازی فضاهای ورزشی، توسعه امکانات فرهنگی و بهداشتی، متناسب‌سازی محیط‌های یادگیری و غنی‌سازی محتوای آموزشی همکاری خواهند کرد.