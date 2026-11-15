به گزارش خبرنگار مهر، ایوب مقیمی در نشست کمیته اشتغال این شهرستان با اشاره به ظرفیت سرمایه‌گذاری‌های خرد و متوسط در ایجاد فرصت‌های شغلی، اظهار کرد: توسعه اشتغال در مناطق شهری و روستایی نیازمند حمایت عملی از کارآفرینان، تسهیل فرآیندهای اداری و فراهم کردن زمینه دسترسی آسان‌تر فعالان اقتصادی به منابع مالی است.

وی با بیان اینکه طرح‌های کوچک تولیدی و اقتصادی می‌توانند نقش مؤثری در رونق معیشت خانوارها و ایجاد اشتغال پایدار داشته باشند، افزود: حتی سرمایه‌گذاری‌های محدود نیز در صورت برخورداری از حمایت‌های لازم و فراهم بودن زیرساخت‌ها می‌توانند به فعالیت‌های اقتصادی موفق و اشتغال‌زا تبدیل شوند.

فرماندار گچساران با تأکید بر ضرورت همکاری شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی تصریح کرد: طولانی شدن روند بررسی پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات نباید موجب توقف طرح‌های تولیدی شود و بانک‌ها باید با بررسی به‌موقع درخواست‌ها و تسریع در انجام مراحل اداری، از متقاضیان واقعی حمایت کنند.

وی همچنین نظارت بر نحوه واگذاری و بهره‌برداری از زمین‌های دولتی و ملی را ضروری دانست و گفت: اراضی واگذارشده باید در مسیر اهداف تعیین‌شده و اجرای طرح‌های واقعی تولیدی و اشتغال‌زا مورد استفاده قرار گیرند و از تغییر کاربری و بهره‌برداری شخصی و غیرمرتبط با اهداف واگذاری جلوگیری شود.

مقیمی با اشاره به ضرورت صیانت از ظرفیت‌های عمومی شهرستان خاطرنشان کرد: واگذاری زمین باید بر اساس اولویت‌های اقتصادی، میزان اشتغال‌زایی و قابلیت اجرایی طرح‌ها انجام شود و دستگاه‌های مسئول نیز بر روند اجرای تعهدات متقاضیان نظارت مستمر داشته باشند.

وی با اشاره به ظرفیت کارآفرینان جوان در بخش‌هایی مانند دامداری و تولیدات روستایی، حمایت از این فعالان را زمینه‌ساز تقویت تولید محلی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان دانست و بر ضرورت فراهم کردن شرایط فعالیت و توسعه کسب‌وکارهای کوچک تأکید کرد.

فرماندار گچساران همچنین تعامل و هماهنگی میان بانک‌ها، دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی از جمله بنیاد علوی را در تأمین مالی طرح‌های اشتغال‌زا مهم ارزیابی کرد و خواستار پیگیری مشکلات متقاضیان و جلوگیری از بلاتکلیفی طرح‌های تولیدی شد.

وی در پایان تأکید کرد: تحقق اشتغال پایدار در شهرستان نیازمند هم‌افزایی همه دستگاه‌های مسئول، تسهیل پرداخت تسهیلات، نظارت دقیق بر واگذاری اراضی و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان و کارآفرینان واقعی است.