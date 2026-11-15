به گزارش خبرگزاری مهر، رضا کرمی، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اشاره به افزایش ریزش برگ درختان در فصل پاییز اظهار کرد: کارشناسان پایش اداره حفاظت محیط زیست شمیرانات در بازدیدهای میدانی از شهر میگون، چند مورد سوزاندن برگ‌های پاییزی و شاخه‌های درختان را مشاهده کردند و با اقدام به‌موقع، از ادامه این فعالیت‌ها جلوگیری شد.

وی افزود: در همین راستا، تذکرات و توصیه‌های لازم به افراد مربوطه ارائه و بر ضرورت خودداری از تکرار این اقدامات تأکید شد.

کرمی خاطرنشان کرد: در صورت تکرار تخلف و مشاهده موارد مشابه، موضوع از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات از شهروندان خواست با خودداری از سوزاندن برگ‌های پاییزی و شاخه‌های خشک درختان، در کاهش آلودگی هوا، حفظ کیفیت محیط زیست و تأمین سلامت عمومی مشارکت کنند.