روح الله کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد:در دومین همایش ملی علوم و فنون کشاورزی، نشست‌های تخصصی با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف مرتبط با علوم کشاورزی برگزار شد و اساتید، پژوهشگران، فعالان و دانشجویانی مرتبط با رشته علوم کشاورزی از سراسر کشور به صورت مجازی در این همایش شرکت کردند.

وی ادامه داد: این همایش با هدف تبادل دانش و تجربیات علمی ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و فراهم سازی زمینه تعامل و همکاری میان پژوهشگران و متخصصان حوزه کشاورزی برگزار و کمیته علمی همایش با مشارکت جمعی از اعضای هیئت علمی دانشگاه ملایر و استادان و متخصصان سایر دانشگاه‌های کشور تشکیل شد.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر افزود: این رویداد علمی با مجوز ISC و با حمایت و همکاری دانشگاه‌های تبریز، محقق اردبیلی، یزد، گیلان، کردستان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان و همچنین انجمن علوم خاک برگزار شد.

کریمی ادامه داد: مقالات و دستاوردهای علمی ارائه‌شده در این همایش در قالب ۹ بخش تخصصی و با محوریت موضوعاتی شامل حاصلخیزی خاک، آلودگی، زیست‌فناوری و منابع آب، تنش‌های زیستی و غیر زیستی، به‌زراعی و به‌نژادی، تولید و پس از برداشت محصولات باغی، گیاهان دارویی، پرورش و تغذیه دام و زنبورعسل، پرورش و تغذیه طیور، کشاورزی هوشمند و شامل مقالاتی با موضوع اقتصاد و بازاریابی کشاورزی بود.

وی در مورد مقالات دریافتی و پذیرفته شده در این همایش، افزود: در مجموع، ۲۸۳ مقاله علمی به دبیرخانه دومین همایش ملی علوم و فنون کشاورزی ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری از سوی کمیته علمی، تعداد ۲۳۲ مقاله برای ارائه پذیرفته شدند و از مجموع مقالات پذیرفته شده ۲۰۰ مقاله در قالب پوستر و ۳۲ مقاله به صورت سخنرانی ارائه شد و در کنار این تعداد سخنرانی هشت سخنران کلیدی جدیدترین دستاوردهای علمی و پژوهشی خود را در حوزه های تخصصی خود بیان کردند.

رئیس پژوهشکده انگور و کشمش ملایر گفت: این مشارکت علمی بیانگر استقبال پژوهشگران و اعضای جامعه دانشگاهی از این رویداد تخصصی و اهمیت موضوعات مطرح شده در حوزه علوم و فنون کشاورزی بود.

کریمی یادآور شد: این رویداد علمی با همکاری رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه ملایر، مدیران گروه‌های آموزشی و همچنین همراهی و مشارکت اعضای هیئت علمی دانشکده کشاورزی برگزار شد و در نهایت، دومین همایش ملی علوم و فنون کشاورزی پس از ۲ روز برگزاری نشست‌های علمی و ارائه مقالات پژوهشی، به کار خود پایان داد.

وی تصریح کرد: برگزاری این همایش گامی موثر در راستای توسعه تعاملات علمی و پژوهشی، تبادل تجربیات تخصصی و تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها و پژوهشگران در مسیر ارتقای دانش و فناوری‌های نوین کشاورزی به شمار می‌رود.