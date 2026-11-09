به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود امامی یگانه در حاشیه دیدار با وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: تامین اعتبارات و امکانات مورد نیاز برای توسعه زیرساخت‌های کشاورزی، افزایش بهره‌وری و حمایت از تولیدکنندگان استان را پیگیری می‌کنیم.

وی افزود: تامین سوخت مورد نیاز بخش کشاورزی و دامپروری، اختصاص خودروهای گشتی جهاد کشاورزی و تامین تجهیزات و امکانات زیرساخت‌های تولید نهال و بذر از جمله مطالبات استان است.

استاندار اردبیل توسعه طرح‌های آبخیزداری، بهره‌مندی از ظرفیت کمک‌های فنی و اعتباری صندوق توسعه ملی با عاملیت بانک کشاورزی، اجرای طرح‌های آبیاری نوین و توسعه کشت هیدروپونیک را از دیگر اولویت‌های بخش کشاورزی استان برشمرد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این دیدار با اشاره به ظرفیت تعاونی‌های روستایی گفت: استفاده از ظرفیت این تعاونی‌ها برای کمک به کاهش تورم در استان‌های مرزی و مناطق محروم و افزایش میزان فروش و سود تولیدکنندگان عضو آن‌ها از اولویت‌های دولت است و این برنامه‌ها در استان اردبیل نیز دنبال خواهد شد.

غلامرضا نوری قزلجه، برگزاری همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری و همایش تامین مالی در استان اردبیل را اقدامی سودمند و مؤثر در تقویت ظرفیت‌های اقتصادی و تأمین منابع مالی طرح‌های توسعه‌ای دانست.

وی بیان کرد: سهمیه سوخت بخش کشاورزی نسبت به سال گذشته کاهش نخواهد یافت و در کنار تامین سوخت مورد نیاز، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از سوخت تخصیصی نیز در دستور کار قرار دارد.