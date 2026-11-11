به گزارش خبرگزاری مهر، نورالدین درمنان امروز چهارشنبه در نشست با دهیاران که در سالن آمفی‌تئاتر اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، با اشاره به ضرورت پیشگیری و مقابله با کشت گیاهان ممنوعه اظهار داشت: کشت این گیاهان آینده خانواده‌ها و جوانان را به خطر می‌اندازد و تجربه نشان داده است مناطقی که به این نوع کشت روی آورده‌اند، نه‌تنها به رونق اقتصادی و کشاورزی دست نیافته‌اند، بلکه با آسیب‌های متعدد اجتماعی و اقتصادی مواجه شده‌اند.

دهیاران؛ حلقه اتصال مدیریت روستایی و امنیت غذایی

وی با اشاره به جایگاه دهیاران در مدیریت روستاها افزود: دهیاران حلقه اتصال مدیریت محلی با ظرفیت‌های تولیدی و اقتصادی روستاها هستند و می‌توانند با آگاهی‌بخشی، جلب مشارکت مردم و هدایت کشاورزان به سمت الگوی کشت مناسب، نقش مؤثری در حفظ امنیت غذایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی ایفا کنند.

فرماندار خرم‌آباد با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی و اقتصاد کشاورزی تصریح کرد: گرایش به کشت گیاهان ممنوعه، فرصت تولید محصولات اساسی و راهبردی همچون گندم را از بین می‌برد و این مسئله می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد؛ بنابراین دستگاه‌های اجرایی باید با ارائه راهکارهای عملی، تأمین معیشت و حمایت اقتصادی از کشاورزان را در اولویت قرار دهند.

حمایت از کشاورزان با ترویج کشت‌های جایگزین

درمنان با بیان اینکه کشاورزان سرمایه‌های ارزشمند بخش تولید و اقتصاد روستایی هستند، خاطرنشان کرد: باید شرایطی فراهم شود تا کشاورزان از طریق تولید محصولات قانونی و اقتصادی به درآمد پایدار دست یابند. در این مسیر، دستگاه‌های مسئول به‌ویژه متولیان بخش کشاورزی باید با معرفی محصولات جایگزین متناسب با شرایط اقلیمی و ظرفیت‌های هر منطقه، زمینه حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی روستاها را فراهم کنند.

وی با اشاره به پیامدهای اجتماعی کشت گیاهان ممنوعه گفت: سودهای کوتاه‌مدت نباید به بهای نابودی سرمایه‌های انسانی و اجتماعی جامعه تمام شود؛ چراکه پیامدهایی مانند اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، آینده جوانان و نسل‌های بعد را تهدید می‌کند.

مشارکت مردم؛ زیربنای توسعه پایدار روستاها

فرماندار خرم‌آباد با اشاره به نقش مشارکت مردم در مدیریت روستاها بیان کرد: دولت بخشی از اختیارات خود را به مردم واگذار کرده است تا امور روستاها با مشارکت مستقیم آنان اداره شود. انتخابات شوراهای اسلامی نیز در همین راستا برگزار می‌شود تا افراد شایسته، توانمند و کارآمد برای مدیریت امور محلی انتخاب شوند و زمینه توسعه پایدار روستاها در ابعاد مختلف فراهم شود.

وی نیروی انسانی جوان را مهم‌ترین سرمایه تولید و اقتصاد روستایی دانست و افزود: دسترسی جوانان به مواد مخدر، نیروی کار، ظرفیت تولید و آینده اقتصادی و اجتماعی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد؛ ازاین‌رو، مقابله با کشت و گسترش مواد مخدر تنها جلوگیری از تولید یک محصول ممنوعه نیست، بلکه اقدامی برای صیانت از سلامت اجتماعی، امنیت غذایی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است.

درمنان با اشاره به هزینه‌های اقتصادی و اجتماعی اعتیاد اظهار کرد: بخش قابل توجهی از توان نیروهای انتظامی صرف مقابله با سرقت‌ها، آسیب‌های ناشی از اعتیاد و ساماندهی معتادان متجاهر می‌شود. همچنین هزینه‌های درمان، نگهداری و سایر پیامدهای این معضل از منابع عمومی و سرمایه‌های مردم تأمین می‌شود؛ بنابراین پیشگیری از کشت و گسترش مواد مخدر می‌تواند در کاهش این هزینه‌ها و حفظ سرمایه‌های اجتماعی مؤثر باشد.

دهیاران؛ بازوان اجرایی پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی

فرماندار خرم‌آباد ضمن قدردانی از تلاش‌های نیروی انتظامی در مقابله با آسیب‌های اجتماعی، خطاب به دهیاران تأکید کرد: دهیاران به‌عنوان یکی از ارکان اصلی مدیریت روستایی، در خط مقدم صیانت از اقتصاد، سلامت و امنیت اجتماعی روستاها قرار دارند و باید با احساس مسئولیت و همراهی مردم و دستگاه‌های اجرایی، برای پیشگیری از این آسیب‌ها و حفظ آینده جوانان تلاش کنند.

وی در پایان بر ضرورت تقویت سرمایه اجتماعی و مشارکت همگانی تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت‌های قانونی و اجتماعی دهیاران برای آگاهی‌بخشی، ترویج الگوی کشت مناسب، معرفی کشت‌های جایگزین و جلوگیری از گسترش کشت‌های ممنوعه استفاده شود.