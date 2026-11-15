به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی، در ادامه برگزاری رویداد نمایشی «هشت روایت یک داغ» با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ، نمایش آئینی «نظاره‌گر» به نویسندگی علیرضا ناسوتی، تهیه‌کنندگی محمدعلی ذاکری و کارگردانی هادی ظهوری، از ۲۶ آبان تا اول آذر، ساعت ۱۹ در تالار اندیشه حوزه هنری روی صحنه می‌رود.

در خلاصه داستان این نمایش آمده است: «وقتی سیرِ ما شروع بشه، تو یادت میره که در حال امتحان دادنی! مثل یک نظاره‌گر، همراه من میای و به وقتش، به سوالاتِ من جواب میدی! آماده‌ای؟»

نمایش «نظاره‌گر» کاری از گروه هنری سما است که محمدمهدی کرمی، محمدهادی کرباسچی، مجید آزاد، علیرضا قطبی طاهری، علیرضا مرادیان، محمدهادی ظهوری، امیرحسین صارمی، صادق داورزنی، امیرمهدی کلانتری، سیدعلیرضا حصوری، امین شاه‌محمد میراب و محمدرضا فانی (به ترتیب ورود) در آن به ایفای نقش می‌پردازند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به حمید مردعلی به‌عنوان بازیگردان، امیرحسین خوئینی، محمدجواد درویش، محمدجواد واشقانی، امیرحسن زیرکی و محمدسینا تردست در گروه فرم، عماد شاه‌محمد میراب به‌عنوان سرپرست گروه همخوانی و مهدی پورمطهری به‌عنوان طراح صوت اشاره کرد.

همچنین سهیل بدر، محمدعلی طاهوی، علی منتظری، حسین کامران، امیرحسین ابراهیمی، مهدیار کیانی، امیرحسین حسینی، سیدعلیرضا دریاباری، محمدطاها رفعتی، سیدعلیرضا موسوی، کیان احمدی، یوسف شمسایی، امیرعلی خداوردی، محمدحسن حسین‌زاده، سیدامیرحسین فاطمی، حسین سرخوش، مهراد حیدری، صالح جمالی، امیررضا قزوینیان، حسین فضل‌الله، محمدرضا حقیقت، حسن شعبانی‌نژاد، محمدمهدی آقاجانی، امیرعلی حدیدی، علی‌اصغر توحیدی، محمدحسین راوک، محمدحسین کارشناس و امیرمهدی حیدری در گروه همخوانی حضور دارند.

سیدمحسن جلالی ثابت طراح دکور، علی حسن‌زاده مدیر صحنه، محمدعلی عزت‌جاه، محمدعلی فانی و علی‌اصغر پورپرهیزکار اعضای گروه صحنه، احمد نگهبان طراح چهره‌پردازی، سعید کبیری جامه‌دار و علی طاهری، سیدعرفان جلالی ثابت و محمدحسین شریف اعضای گروه دکور هستند.

علیرضا رضانژاد و امیرعلی راد مدیریت رسانه، حسین متشرعی و سبحان خلج و حسین مستشاری طراحی گرافیک، سیدوحید کنعان مدیریت تولید، عرفان حاج‌نوروزی امور مالی و امین شاه‌محمد میراب، سارا سادات حسینی و میثم احمدی روابط عمومی نمایش را بر عهده دارند. حسین باقری، متین عباسی، علی بیک‌دارایی، امیرعلی راد، ستایش دلشاد و محبوبه پوردستار نیز اعضای گروه رسانه هستند. امیرعباس جنتی‌مهر مسئولیت فضای مجازی و گروه تربیتی هنری شهید آوینی مسئولیت اجرای طرح را بر عهده دارند.

علاقه‌مندان برای تهیه بلیت این نمایش می‌توانند به سایت تیوال مراجعه کنند.