به گزارش خبرگزاری مهر، در سومین جلسه از نشست‌های تخصصی نقد و بررسی کتاب، نمایشنامه‌های «آمده بودیم اینجا بمیریم» و «برف زمین را گرم می‌کند» در تئاتر شهر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این سلسله‌ نشست‌ها با همکاری کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان خانه تئاتر و مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و دبیری آن را حسین تفنگدار نویسنده و کارگردان تئاتر بر عهده دارد.

در برنامه پیش‌رو، مریم منصوری نویسنده اثر گزیده‌ای از این کتاب را که در نشر «مهرگان خرد» منتشر شده، برای حاضران در جلسه می خواند و حسین رسولی مترجم و منتقد و فرزانه متین منتقد تئاتر و سینما به نقد و بررسی کتاب می‌پردازند.

همچنین محسن کبیرنژاد دقایقی از این نشست را به اجرای تک‌نوازی سه‌تار می‌پردازد.

این نشست به طور اختصاصی، توسط برنامه «کتاب خانه» رادیو نمایش به تهیه‌کنندگی ژاله محمدعلی ضبط خواهد شد.

جعفر غلام‌پور، محمدرضا غلامی، زهرا تفنگدار و کسرا ریاحی‌وفا، همکاران دبیرخانه این جلسات هستند.

این نشست روز پنجشنبه ۲۸ آبان‌ ساعت ۱۷:۳۰ تا ۱۹ در سالن مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار می‌شود و ورود برای عموم علاقه‌مندان آزاد و رایگان است.