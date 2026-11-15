به گزارش خبرگزاری مهر، عباس کبریایی‌زاده، با اشاره به تأخیرهای چندماهه در قیمت‌گذاری داروهای وارداتی و تأیید قیمت‌ها از سوی شورای عالی بیمه تأکید کرد: این روند موجب شده است برخی داروها با وجود ورود به کشور، امکان ثبت قیمت در سامانه تیتک و توزیع در بازار را نداشته باشند.

وی با بیان اینکه برخی داروها صرفاً به دلیل موانع اداری، با وجود موجودی در انبار شرکت‌ها، در فهرست کمبودهای دارویی قرار می‌گیرند، افزود: تداوم این وضعیت می‌تواند به افزایش واردات فوریتی، مصرف منابع ارزی بیشتر و تحمیل هزینه‌های اضافی به بیماران منجر شود.

رئیس فدراسیون اقتصاد سلامت با تأکید بر ضرورت دسترسی به‌موقع بیماران به دارو، خواستار تسریع در فرآیند قیمت‌گذاری، تأیید و ثبت قیمت‌ها و فراهم‌شدن امکان توزیع داروهای موجود در انبار شرکت‌ها شد.