به گزارش خبرگزاری مهر، امیدرضا تونی، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج از حمله یک قلاده گرگ به تعدادی از اهالی روستای کندر در منطقه حفاظت‌شده البرز جنوبی و انتقال حیوان از محدوده روستا خبر داد.

وی در ادامه اظهار کرد: در پی گزارش مردمی درباره حمله یک قلاده گرگ به اهالی روستای کندر، مأموران محیط‌بانی پورکان برای بررسی حادثه و تأمین امنیت ساکنان به محل اعزام شدند.

وی افزود: مأموران محیط زیست پس از چند ساعت جست‌وجو با همکاری دهیاری و شورای اسلامی روستا، گرگ را شناسایی و از محدوده مسکونی خارج کردند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان کرج با اشاره به مصدومیت تعدادی از اهالی گفت: آسیب‌دیدگان با آمبولانس به بیمارستان منتقل شدند تا اقدامات درمانی و واکسیناسیون پیشگیرانه علیه بیماری هاری برای آنان انجام شود.

تونی خاطرنشان کرد: گشت‌زنی و کنترل مستمر محدوده روستا و زیستگاه‌های اطراف برای پیشگیری از حوادث مشابه و حفظ امنیت ساکنان در دستور کار یگان حفاظت محیط زیست قرار دارد.