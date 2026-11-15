به گزارش خبرنگار مهر، جهانگیر صفری ظهر یکشنبه در بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان، با بیان اینکه مشارکت خیرین مدرسه‌ساز نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه عدالت آموزشی و تأمین فضاهای استاندارد تحصیلی دارد، اظهار کرد: ثمره اقدامات خیرین تنها ساخت یک ساختمان آموزشی نیست، بلکه آنان با سرمایه‌گذاری در مسیر تعلیم و تربیت، آینده و سرنوشت نسل‌های جامعه را رقم می‌زنند.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا افزود: در حال حاضر ۵۹۰ کلاس درس با زیربنای بیش از سه هزار مترمربع در مراحل اجرایی قرار دارد و امیدواریم با تداوم همراهی خیرین، ۵۰ درصد باقی‌مانده پروژه‌ها نیز در گام دوم به آموزش‌وپرورش تحویل داده شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان با تأکید بر افزایش سطح مشارکت‌های مردمی در حوزه مدرسه‌سازی تصریح کرد: میزان کمک خیرین در سال گذشته ۲۹۳ میلیارد تومان بود، اما امسال با وجود شرایط اقتصادی و در حالی که هنوز ماه هشتم سال را سپری می‌کنیم، این رقم به بیش از ۳۴۴ میلیارد تومان در قالب ۵۰ پروژه رسیده است.

صفری ادامه داد: مجموع کمک‌های خیرین مدرسه‌ساز طی یک دوره سه‌ساله از ۸۴۴ میلیارد تومان فراتر رفته که با احتساب ارزش روز، رقمی نزدیک به دو هزار میلیارد تومان را شامل می‌شود.

مدرسه‌سازی؛ سرمایه‌گذاری برای آینده کشور

وی مدرسه‌سازی را زیربنای توسعه پایدار دانست و خاطرنشان کرد: رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی هر کشور به کیفیت نظام آموزشی آن وابسته است. خیرین مدرسه‌ساز با اقدامات ارزشمند خود، سرمایه‌ای ماندگار برای جامعه ایجاد می‌کنند که آثار آن در زندگی نسل‌های آینده نمایان خواهد شد.

صفری با تجلیل از روحیه ایثار و سخاوت خیرین افزود: این نیک‌اندیشان با دستان مهربان خود بناهایی سرشار از اخلاص می‌سازند و در کلاس ایثار، درس سخاوت و نوع‌دوستی می‌دهند. در حقیقت، آنان تنها مدرسه نمی‌سازند، بلکه مسیر زندگی انسان‌های بسیاری را تغییر می‌دهند.

وی با اشاره به اهمیت مدرسه‌سازی در مقایسه با سایر فعالیت‌های عام‌المنفعه اظهار کرد: اگر فردی گاهی با خود فکر می‌کند که ای‌کاش به‌جای مدرسه، درمانگاه یا بیمارستانی احداث می‌کرد، باید بداند که مدرسه‌سازی یکی از بنیادی‌ترین انتخاب‌هاست؛ چراکه توسعه همه بخش‌های جامعه از آموزش و تربیت نیروی انسانی آغاز می‌شود.

مدیرکل نوسازی مدارس استان زنجان در ادامه با اشاره به تأثیر اقدامات خیرین در مناطق محروم و کم‌برخوردار، از تلاش خیر نیک‌اندیشی یاد کرد که اجرای بیش از ۶۵ پروژه مدرسه‌سازی را به سرانجام رسانده و با مشاهده آثار مثبت اقدامات خود، همچنان با انگیزه در این مسیر فعالیت می‌کند.

صفری با قدردانی از همراهی و خدمات خیرین مدرسه‌ساز گفت: باید بر دستان این نیک‌اندیشان بوسه زد و در برابر این حجم از ایثار و سخاوت سر تعظیم فرود آورد؛ چراکه نام و اثر نیک آنان در حافظه جمعی جامعه و در سرنوشت نسل‌های آینده ماندگار خواهد ماند.