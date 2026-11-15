به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی در حاشیه بیست‌وهشتمین جشنواره تکریم خیرین مدرسه‌ساز استان زنجان، گفت: مشارکت در امر مدرسه‌سازی اقدامی ارزشمند و فرصتی برای خدمت به جامعه است و افرادی که امکان حضور و نقش‌آفرینی در این عرصه را پیدا می‌کنند، از توفیق بزرگی برخوردارند.

استاندار زنجان با اشاره به مشارکت ۷۸ درصدی خیرین در مدرسه‌سازی استان گفت: این میزان در مقایسه بامیانگین ۷۴درصدی کشور، بیانگر سهم قابل توجه مشارکت‌های مردمی در توسعه فضاهای آموزشی است.

صادقی با تأکید بر ضرورت ترویج فرهنگ نیکوکاری در جامعه افزود: جشنواره‌های خیرین مدرسه‌ساز نقش مؤثری در توسعه فرهنگ مدرسه‌سازی و تقویت مشارکت‌های مردمی دارند و می‌توانند زمینه حضور گسترده‌تر اقشار مختلف جامعه را در این عرصه فراهم کنند.

استاندار زنجان با قدردانی از اقدامات خیرین مدرسه‌ساز تصریح کرد: حضور شخصیت‌ها و چهره‌های برجسته نیکوکار در این مراسم، نشان‌دهنده ظرفیت ارزشمند اجتماعی استان در حوزه مدرسه‌سازی است؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های آموزشی ایفا کند.

صادقی با بیان اینکه مدرسه‌سازی به فرهنگی فراگیر در میان اقشار و گروه‌های مختلف جامعه تبدیل شده است، خاطرنشان کرد: گسترش این فرهنگ و تقویت مشارکت خیرین، علاوه بر کمک به توسعه فضاهای آموزشی، سرمایه اجتماعی ارزشمندی برای استان و کشور به شمار می‌رود.