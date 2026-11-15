به گزارش خبرنگار مهر،مرتضی مالکی طی حکمی از سوی محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، به‌عنوان مدیر آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان منصوب شد و در آیین تکریم و معارفه‌ای که ظهر یکشنبه برگزار شد، معرفی و از خدمات مدیر پیشین قدردانی شد.

مالکی پیش از این مسئولیت مدیریت آموزش‌وپرورش منطقه پیربکران، معاونت آموزش ابتدایی ناحیه پنج اصفهان و معاونت آموزش ابتدایی اداره‌کل آموزش‌وپرورش استان چهارمحال‌وبختیاری را بر عهده داشته است.

آیین تکریم و معارفه مدیر جدید آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان با حضور محمدرضا نظریان، مدیرکل آموزش‌وپرورش استان اصفهان، مرتضی محبی، مشاور و مسئول هماهنگی دفتر مدیرکل، و محمدعلی احمدی، فرماندار اصفهان برگزار شد.

بر اساس این گزارش، سرهنگ قاسمی، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام رضا (ع)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی، امام جمعه موقت اصفهان، مدیران آموزش‌وپرورش نواحی شش‌گانه شهر اصفهان، جمعی از مسئولان استانی و ناحیه‌ای، کارکنان اداره آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ و مدیران مدارس دولتی و غیردولتی نیز در این مراسم حضور داشتند.

در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های بیژن عالی‌محمدی، مدیر پیشین، و جلال‌الدین ضیائی، سرپرست پیشین این ناحیه، مرتضی مالکی به‌عنوان مدیر جدید آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان منصوب و معرفی شد.

این مراسم با هدف تکریم خدمات مدیریتی و آغاز فصل جدیدی از فعالیت‌های اجرایی و آموزشی در آموزش‌وپرورش ناحیه ۵ اصفهان برگزار شد.