به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری ظهر یکشنبه در تشریح اقدامات اخیر پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قم در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: مأموران انتظامی در جریان عملیات‌های هدفمند و اقدامات اطلاعاتی طی یک ماه گذشته موفق شدند سه باند بزرگ قاچاق مواد مخدر را شناسایی و اعضای آن‌ها را دستگیر کنند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، در مجموع ۲۷۰ کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شد و سه دستگاه خودروی مورد استفاده در فعالیت‌های مرتبط با قاچاق نیز توقیف و از چرخه فعالیت این شبکه‌ها خارج شد.

فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به ابعاد اقدامات انجام‌شده در حوزه مقابله با قاچاق مواد مخدر بیان کرد: بررسی عملکرد پلیس در این مدت نشان می‌دهد که در مجموع ۱۰۴ قاچاقچی در ارتباط با ۱۱ باند فعال در این حوزه شناسایی شده‌اند که این موضوع بیانگر استمرار اقدامات انتظامی و مقابله‌ای برای شناسایی شبکه‌های توزیع و انتقال مواد مخدر است.

وی با اشاره به افزایش اقدامات پلیس در برخورد با آسیب‌های اجتماعی مرتبط با اعتیاد تصریح کرد: در کنار برخورد با عوامل اصلی قاچاق، جمع‌آوری معتادان متجاهر از سطح شهر نیز با رشد ۶۰ درصدی همراه بوده که این روند در چارچوب برنامه‌های انتظامی استان دنبال شده است.

مسیرهای مواصلاتی زیر ذره‌بین پلیس قرار دارد

میرحیدری در ادامه با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان قم و اهمیت محورهای ارتباطی آن در جابه‌جایی محموله‌های غیرقانونی گفت: قم به دلیل قرار گرفتن در مسیرهای ارتباطی و ترانزیتی ۱۷ استان کشور، از موقعیت ویژه‌ای برخوردار است و همین مسئله ضرورت نظارت مستمر بر راه‌های مواصلاتی را دوچندان می‌کند.

وی ادامه داد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اطلاعاتی و پایش هدفمند محورهای مواصلاتی، موفق شده‌اند تاکنون ۱۱۰ کیلوگرم از محموله‌های مواد مخدر را پیش از رسیدن به مقصد و در مسیر انتقال شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: کنترل و رصد مسیرهای تردد، شناسایی تحرکات مشکوک و مقابله با شبکه‌های انتقال مواد مخدر از جمله محورهای مورد توجه پلیس در اجرای مأموریت‌های مبارزه با قاچاق در سطح استان به شمار می‌رود.

مشارکت شهروندان به شناسایی قاچاقچیان کمک کرد

وی با تأکید بر اهمیت همراهی مردم در تأمین امنیت اجتماعی اظهار کرد: گزارش‌های شهروندان و همکاری آنان با مجموعه انتظامی، نقش مؤثری در شناسایی فعالیت‌های مشکوک و موفقیت عملیات‌های اخیر علیه شبکه‌های قاچاق مواد مخدر داشته است.

میرحیدری سامانه ۱۱۰ را یکی از بسترهای ارتباطی مردم با پلیس دانست و افزود: بخش مهمی از موفقیت اقدامات انجام‌شده در شناسایی و برخورد با قاچاقچیان، مرهون اطلاعات و گزارش‌هایی است که شهروندان از طریق این سامانه در اختیار مأموران انتظامی قرار می‌دهند.

فرمانده انتظامی استان قم در پایان بر تداوم اقدامات مقابله‌ای پلیس در مسیر شناسایی و متلاشی کردن شبکه‌های قاچاق مواد مخدر تأکید کرد و خواستار استمرار مشارکت و همکاری شهروندان در گزارش موارد مشکوک به پلیس شد.