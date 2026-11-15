به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین قلعه‌ای ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی بناب با اشاره به حجم گسترده اطلاعات در دنیای امروز اظهار کرد: در شرایطی که با انبوهی از اطلاعات مواجه هستیم، مطالعه هدفمند و تفکر صحیح به ما کمک می‌کند تا مطالب درست را از نادرست تشخیص دهیم.

وی از مسئولان ادارات خواست با عضویت خود و خانواده‌هایشان در کتابخانه‌های عمومی، در ترویج فرهنگ مطالعه پیشگام باشند و کتاب‌خوانی را به‌عنوان بخشی از اوقات فراغت در خانواده‌ها نهادینه کنند.

فرماندار بناب همچنین بر ضرورت تقویت کتابخانه‌های شهرستان برای افزایش سرانه مطالعه تأکید کرد و افزود: کتابخانه‌ها صرفاً متعلق به جوانان نیستند، بلکه به همه اقشار جامعه، اعم از زنان و مردان، تعلق دارند.

قلعه‌ای در پایان با اشاره به احداث کتابخانه جدید چهارطبقه در شهرستان بناب ابراز امیدواری کرد: با بهره‌برداری از این مجموعه و فراهم شدن امکانات مناسب، شاهد ارتقای سطح مطالعه و گسترش فرهنگ کتاب‌خوانی در شهرستان باشیم.

رئیس شورای اداری شهرستان بناب همچنین با تاکید بر لزوم صرفه جویی دستگاههای اداری شهرستان در مصرف بهینه گاز، برق وآب تصریح کرد.با توجه به تعیین زمان اداری از ساعت 8صبح تا 13وظیفه ادارات و کارکنان آنها پاسخگویی به مطالبات مردم است و نباید قسمتی از این ساعت هم برای صرف صبحانه و کارهای شخصی صرف شود.

قلعه ای گفت: وقت اداری زمان خوردن صبحانه نیست و باید این موضوع در ادارات برچیده شود.

برپایه این گزارش در ادامه از سه نفر از فعالین اجتماعی و فرهنگی به عنوان افراد تاثیر گذار در مسائل فرهنگی شهرستان تحلیل بعمل آمد.