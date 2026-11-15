به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید باقر سیدی بنابی ظهر یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب اظهار کرد: اگر فرهنگ مقاومت در جامعه وجود نداشت، حتی پیشرفته‌ترین سلاح‌ها نیز نمی‌توانستند نتیجه‌بخش باشند. روح مقاومت و روحیه استقامت را امام شهید به ملت ایران آموخت و همین فرهنگ موجب ایستادگی ملت در برابر دشمنان شده است.

وی با اشاره به اهمیت فرهنگ دینی افزود: در کشوری که نظام آن بر اساس فرهنگ دینی شکل گرفته است، مسائل فرهنگی از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و به رسمیت شناختن همه فرهنگ‌ها بدون توجه به چارچوب‌های ارزشی می‌تواند به اباحه‌گری منجر شود.

امام جمعه بناب با بیان اینکه امروز دشمن تمرکز ویژه‌ای بر مسائل فرهنگی دارد، تصریح کرد: دشمن تلاش می‌کند هویت فرهنگی ملت ایران را از بین ببرد و به همین دلیل مسائل دینی و فرهنگی را هدف قرار داده است؛ چراکه اگر ملتی از فرهنگ دینی و روحیه مقاومت برخوردار نباشد، توان ایستادگی در برابر دشمن را نخواهد داشت.

آیت‌الله سیدی بنابی با تأکید بر مسئولیت سنگین مسئولان در قبال نوجوانان و جوانان خاطرنشان کرد: مسئولیت ما در برابر نسل نوجوان و جوان بسیار سنگین است و باید برای حفظ و تقویت هویت فرهنگی این نسل برنامه‌ریزی جدی داشته باشیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل اقتصادی و فرهنگی گفت: حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم از وظایف اصلی مسئولان است، اما نباید در این مسیر از مسائل فرهنگی غافل شویم؛ چراکه در شرایط خاص کشور، غفلت فرهنگی می‌تواند زمینه نفوذ دشمن را فراهم کند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب در ادامه با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در مصرف انرژی اظهار کرد: اگر فرهنگ صحیح مصرف در جامعه نهادینه نشود، حتی افزایش چندبرابری تولید گاز و برق نیز نمی‌تواند مشکلات این حوزه را برطرف کند.

وی همچنین نقش مسئولان ادارات و رسانه‌های شهرستان را در ارتقای فرهنگ عمومی جامعه مهم دانست و گفت: مسئولان دستگاه‌های اجرایی و رسانه‌ها می‌توانند تأثیر قابل توجهی در جهت‌دهی فرهنگی جامعه داشته باشند.

آیت‌الله سیدی در پایان، شورای فرهنگ عمومی شهرستان را مهم‌ترین مجمع برای بررسی و پیگیری مسائل فرهنگی شهر دانست و بر ضرورت بررسی بزرگ‌ترین معضلات و مشکلات شهرستان و اتخاذ راهکارهای مناسب برای رفع آن‌ها تأکید کرد.