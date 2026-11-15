به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شایسته، ظهر یکشنبه، در جمع خبرنگاران، با اعلام خبر ۵ واحد آلاینده گفت: در راستای اجرای برنامه‌های نظارتی و صیانت از محیط زیست و سلامت عمومی، پنج واحد دارای آلایندگی در محدوده بخش قلعه‌نو شهرستان ری، طی بازدید مشترک با حضور کارشناسان شبکه بهداشت و درمان و بخشداری بخش قلعه‌نو شناسایی و مورد بررسی و پایش قرار گرفتند.

وی افزود: این واحدها شامل چهار واحد سنگ‌شویی و یک واحد تفکیک و شست‌وشوی ضایعات بودند که با هدف بررسی وضعیت بهداشتی و زیست‌محیطی، شناسایی منابع آلاینده و ارزیابی آثار فعالیت آن‌ها بر محیط پیرامونی و سلامت ساکنان منطقه مورد نظارت قرار گرفتند.

وی تصریح کرد: در جریان این بازدید مشترک، وضعیت فعالیت واحدها و نحوه مدیریت پساب و پسماند مورد بررسی قرار گرفت و برای واحدهای متخلف، اخطاریه‌های زیست‌محیطی لازم صادر شد؛ همچنین بر ضرورت رفع آلودگی‌ها، رعایت ضوابط و استانداردهای زیست‌محیطی و مدیریت اصولی پساب و پسماند تأکید شد.

وی خاطرنشان کرد: واحدهای مشمول اخطاریه موظف‌اند در مهلت قانونی نسبت به رفع نواقص و آلودگی‌های موجود اقدام کنند و در صورت بی‌توجهی به اخطاریه‌های صادره و تداوم آلایندگی، اقدامات قانونی لازم مطابق ضوابط و مقررات زیست‌محیطی در قبال آن‌ها اعمال خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان ری در پایان، تداوم بازدیدهای مشترک و نظارت میدانی دستگاه‌های ذی‌ربط را در شناسایی و کنترل منابع آلاینده مؤثر دانست و بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی برای صیانت از محیط زیست و حفاظت از سلامت شهروندان تأکید کرد.