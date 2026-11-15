به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود کوروش زارعی هنرمند پیشکسوت تئاتر و تلویزیون، ظهر امروز یکشنبه ۲۴ آبان‌ با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، مهدی شفیعی معاون هنری وزیر فرهنگ، محمدمهدی دادمان، محمدحسین صفار هرندی، رضا گیلان‌پور، محمدحسین ناصربخت، بهرام ابراهیمی، مهران رجبی، جعفر دهقان، محسن برمهانی، امیرحسین شفیعی، احمد بابایی، سیروس همتی، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس‌جمهور، حبیب احمدزاده، امیرحسین ثابتی، اتابک نادری، نصرالله قادری، عباس حسین نژاد، محمود حبیبی کسبی، حسین مسافر آستانه، فاضل نظری، سیدمظاهر حسینی، علی پویان و جمعی از یاران و دوستداران وی در مسجد امام خامنه‌ای حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این مراسم و پس از قرائت قرآن، دلنوشته‌ای برای وی خوانده شد. در ادامه مداح حاضر در جلسه به ذکر مصیبت پرداخت.

هنرمندی که به نفرین‌ها و آفرین‌ها بهایی نداد

پس از آن حجت‌الاسلام محمدمهدی بهداروند عنوان کرد: فقدان این هنرمند را تسلیت می‌گویم. مرگ حقیقتی است که هیچ انسانی گریزی از آن ندارد و قرآن چشیدن مرگ را به معنای نابودی تلقی نمی‌کند بلکه مرگ به معنای خروج از یک زندگی و ورود به یک زندگی فراخ‌تر است.

وی در ادامه زندگانی و میراث کوروش زارعی را با شهید آوینی مقایسه و هردوی آنان را جاودان نامید.

در ادامه و پس از مداحی و ذکر مصیبت، نصرالله قادری نویسنده، کارگردان و استاد دانشگاه بیان کرد: مرگ سرنوشت محتوم همه ماست اما این مرگ نیست که ما را می‌بلعد، بلکه این ما هستیم که مرگ را می‌چشیم. کوروش خصلت مهمش این بود که دل به ۲ جا نداشت. کوروش زارعی از چهار جبهه قاسطین، مارقین، ناکثین و قاعدین تحت هجوم بود اما او در زمانی که همه روی برگرداندند، مردانه دبیری جشنواره فجر را پذیرفت. قدرت یک انسان که در پس نام و نان ندود و حتی نان و نامش را بدهد تا ایمانش بماند، چنین بود. مرگ برای او پایان نیست بلکه مرگ برای او یک آغاز دوباره است.

وی ادامه داد: امیدوارم راهی را که او آغاز کرد که توجه به مسجد بود ادامه داشته باشد. او نشان داد که تئاتر مسجد پشتوانه دارد و می‌تواند پابه‌پای دیگر تئاترها بدرخشد. آرزوی کوروش این بود که تئاتر به میان مردم برود و ما صادق باشیم؛ من هرگز از او دروغ نشنیدم اما دریغ از روزگاری که حیات برخی با دروغ معنا پیدا می‌کند. هرگز نفرین و آفرین‌ها بر کوروش اثری نداشت و او باور داشت که اگر تمامی خلق هم چون گرگ به او حمله بیاورند، خداوند کنار او خواهد ماند.

داغی که هرگز فراموش نمی‌شود

در ادامه علی پویان کارگردان تئاتر و استاد دانشگاه بیان کرد: کوروش زارعی بلندبالا بود. ۲ صفت ویژه او شرافت و صداقت بود؛ وقتی به چشمان درخشان او نگاه می‌کردید، صداقت را می‌دیدید که در آن موج می‌زد. داغ کوروش زارعی هرگز فراموش نمی‌شود، او در برابر همه فروتن بود و همواره در سلام مقدم بود. او همه را به آرامش دعوت می‌کرد و هرگز اهل اختلاف نبود. هرگز حبِ پست و مقام نداشت اما کار همه کس را راه می‌انداخت. تصویر او را در دفترم بالای سرم نصب کرده‌ام تا همیشه به یاد داشته باشم که او هست. به روز فاجعه تابوت ما به تاک کنید، که می‌رویم به داغ بلندبالایی.

در ادامه حجت‌الاسلام و المسلمین طرفه پدر همسر کوروش زارعی با قرائت آیاتی چند از قرآن کریم عنوان کرد: پرچمی که این مرد در این محل و این حوزه مبارک برافراشته بود، هرگز به زمین نخواهد آمد و شما باید این پرچم را همچنان برافراشته بدارید و تا ظهور امام زمان (عج)، آن را به یاران ایشان تحویل بدهید. نسبت بنده با ایشان نسبت پدری و پسری بود؛ در حدیث آمده که پدران سه گونه هستند، پدری که نسبی پدر شماست، معلم شما و پدر همسرتان. هم به دخترم و هم به پسرم افتخار می‌کنم. کوروش زارعی چهره زیبا و بشاشی داشت و همیشه با اخلاق خوب خود ما را جذب می‌کرد. در حدیث آمده است که با مردم طوری رفتار کنید که اگر از ایشان جدا شدید بر شما گریه کنند و اگر در میان ایشان باشید، از شما خشنود باشند؛ آیا این همان الگوی کوروش زارعی نیست؟

کوروش زارعی را ترور بیولوژیکی کردند

وی افزود: من باور دارم که ایشان ترور بیولوژیک شده است. دکتر ایشان به ما گفت که ما نتوانستیم تشخیص دهیم که آن بیماری چه بود. مگر موساد ممکن است اجازه دهد تا بازهم آثاری مثل «یوسف پیامبر (ع)» پخش شود؟ اغلب بزرگان ما در تاریخ اسلام توسط یهودیان شهید شده‌اند. کوروش زارعی زنده است و زندگانی او ابدی است. شاید جسمش در خاک رفته باشد اما روحش همراه ماست. عشق به اهل بیت انسان را جاودان می‌کند و همین وابستگی ایشان با اهل بیت و ارتباط ایشان با رهبر انقلاب بوده است که چنین نامشان را بلند ساخته است.

در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید مظاهر حسینی با فرستادن درود بر روح پیامبر (ص) اظهار کرد: توجه حضرت آقا به هنر و خصوصا به هنر تئاتر توجهی ویژه بود. حضرت آقا به زبان‌های مختلف از کوروش زارعی تشکر کردند و فرمودند که این زبان بهترین زبان برای نفوذ به قلوب مردم است. حضرت آقا همچنین بر آموزش این هنر نیز بسیار تاکید داشتند.

ناامیدی بزرگترین گناه است

حضرت آقا چندین بار فرمودند که سخنران حاضر در حسینیه تنها ۲ خط قرمز باید داشته باشد؛ جسارت به شخصیتی نکند و نیز هرگز از این مکان برای ناامیدکردن مردم استفاده نکند. تزریق امید باید بزرگترین هنر هر فردی باشد و ناامیدی بزرگترین گناه است.

وی در پایان با خوانش حدیثی از امام کاظم (ع) بیان کرد: رهبر شهید سی‌وهفت سال نگذاشت تا جنگی رخ بدهد و در نهایت ما جنگ را شروع نکردیم، اما حالا اگر جنگ کنند بلایی بزرگ بر سرشان می‌آوریم و اگر جوابشان را ندهیم، از حیوان پست‌تر خواهیم بود. دفاع کردن زن و مرد و انسان و حیوان نمی‌شناسد. دفاع ذاتی است و اگر کسی دفاع نکند حتی اگر مرجع تقلید باشد، اعتباری ندارد. همسر یکی از روسای جمهور از رهبری خواست تا از همسرش حمایت کند، رهبر شهید هم فرمودند من حکم تنفیذ هرکسی را که امضا می‌کنم از او حمایت می‌کنم، اما به همسرتان بگویید تا لیاقت داشته باشد و کمک‌های من را رد نکند.