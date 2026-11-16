اصغر نوراله‌زاده رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت تحول در سیاست‌های علم و فناوری کشور گفت: تحقق خیزش علمی جدید و گذار از دانش‌بنیانی به قدرت‌بنیانی، مستلزم ۳ مولفه استقرار نظام حکمرانی جدید در هدایت هدفمند منابع مالی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و حمایت مؤثر از شرکت‌های دانش‌بنیان است؛ نظامی که بتواند دستاوردهای علمی را به محصولات راهبردی، توانمندی‌های فناورانه و مزیت‌های پایدار اقتصادی و ملی تبدیل کند.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی اظهار کرد: آنچه امروز در توسعه علمی و فناورانه کشور اهمیت دارد، تبدیل ظرفیت‌های علمی و فناورانه به قدرت اقتصادی، توان حل مسائل و چالش‌های کشور و تأمین نیازهای راهبردی است. علم و فناوری زمانی می‌توانند به مؤلفه‌ای از قدرت ملی تبدیل شوند که در قالب محصولات، خدمات، زیرساخت‌ها و قابلیت‌های فناورانه در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی ظهور و بروز پیدا کنند.

ضرورت بازنگری در حکمرانی نظام تأمین مالی و حمایت از فناوری

وی با بیان اینکه گذار از دانش‌بنیانی به قدرت‌بنیانی مستلزم بازنگری در حکمرانی نظام تأمین مالی و حمایت از فناوری است، افزود: حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان باید فراتر از تأمین مالی برای شکل‌گیری و توسعه کسب‌وکارها باشد و زمینه تولید فناوری‌های پیشرفته، توسعه بازار، افزایش مقیاس تولید و حضور مؤثر شرکت‌ها در زنجیره‌های ارزش ملی و بین‌المللی را فراهم کند.

منابع مالی کشور باید به سمت فناوری ها و اولویت های راهبردی هدایت شود

نوراله‌زاده ادامه داد: منابع مالی کشور باید به سمت طرح‌ها و فناوری‌هایی هدایت شوند که از اولویت راهبردی برخوردارند و می‌توانند در رفع نیازهای اساسی، ایجاد مزیت رقابتی، توسعه صنایع پیشرفته و تقویت استقلال فناورانه کشور نقش‌آفرینی کنند. در این مسیر، صندوق نوآوری و شکوفایی می‌تواند با توسعه ابزارهای متنوع تأمین مالی و سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی، نقش مؤثری در پشتیبانی از فناوری‌های اولویت‌دار ایفا کند.

صنایع بزرگ زمینه اتصال شرکت‌های نوپا به ظرفیت‌های صنعتی را فراهم کنند

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر اهمیت تقویت زیرساخت‌های پژوهشی و توسعه فناوری گفت: دستیابی به توانمندی فناورانه پایدار، بدون پیوند مؤثر میان صنایع بزرگ به‌عنوان شرکت‌های راهبر و پیشرو در زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان، استارتاپ‌ها و کسب‌وکارهای فناورانه نوپا امکان‌پذیر نیست. صنایع بزرگ باید با شناسایی نیازهای فناورانه، تعریف پروژه‌های مشترک، سرمایه‌گذاری و ایجاد بازار برای محصولات دانش‌بنیان، زمینه اتصال شرکت‌های نوپا به ظرفیت‌های صنعتی و تولیدی کشور را فراهم کنند تا دستاوردهای علمی با سرعت و اثربخشی بیشتری به فناوری و محصولات قابل عرضه در بازار تبدیل شوند.

وی، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و تقویت زیست‌بوم نوآوری را از مسیرهای اصلی ایجاد اشتغال تخصصی برای نخبگان و جلوگیری از هدررفت سرمایه انسانی دانست و اظهار کرد: تسهیل دسترسی شرکت‌ها به منابع مالی، توسعه بازار محصولات فناورانه و افزایش توان رقابت‌پذیری آن‌ها، زمینه نقش‌آفرینی بیشتر استعدادهای برتر را فراهم می‌کند. همچنین باید شرایطی ایجاد شود که نخبگان علمی و فناور بتوانند در داخل کشور در فعالیت‌های پژوهشی، توسعه فناوری و کسب‌وکارهای نوآورانه مشارکت مؤثر داشته باشند.

نوراله‌زاده در ادامه، توسعه خوداتکایی فناورانه را از الزامات دستیابی به مرجعیت علمی و فناوری دانست و تصریح کرد: خوداتکایی فناورانه صرفاً به تولید داخلی یک محصول محدود نمی‌شود؛ بلکه کشور باید در حوزه‌های راهبردی از دانش فنی، توان طراحی، مهندسی، توسعه، تولید و ارتقای مستمر فناوری برخوردار باشد. در چنین شرایطی، شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند از تأمین‌کنندگان داخلی نیازهای فناورانه به بازیگران مؤثر در بازارهای منطقه‌ای و جهانی تبدیل شوند.

استفاده از ظرفیت تأمین مالی فرامرزی برای دسترسی به فناوری‌های پیشرفته

وی همچنین با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و شرکت‌های فناور ایرانی در عرصه بین‌المللی گفت: استفاده از ظرفیت تأمین مالی فرامرزی، سرمایه‌گذاری و تولید فراسرزمینی، انتقال فناوری و مشارکت در پروژه‌های بین‌المللی می‌تواند به توسعه بازار و دسترسی به فناوری‌های پیشرفته کمک کند. البته این همکاری‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن بهره‌گیری از ظرفیت‌های بین‌المللی، انتقال دانش فنی، تعمیق فناوری و توسعه توان طراحی و تولید در داخل کشور نیز محقق شود.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی با تأکید بر ضرورت اصلاح و تکمیل ابزارهای تأمین مالی فناوری خاطرنشان کرد: توسعه فناوری و تجاری‌سازی دستاوردهای فناورانه، متناسب با مراحل مختلف بلوغ فناوری، به ابزارهای مالی متنوع و منعطف نیاز دارد. از پژوهش و توسعه و ساخت نمونه اولیه تا تجاری‌سازی، تولید صنعتی و توسعه بازار، هر مرحله اقتضائات مالی متفاوتی دارد. ازاین‌رو، نظام تأمین مالی فناوری باید از الگوهای متنوع سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم، تأمین مالی مبتنی بر سهام، سرمایه‌گذاری قابل تبدیل به سهام و تبدیل مطالبات به سهام بهره‌مند شود.

نوراله‌زاده گفت: همچنین استفاده از روش‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر حق امتیاز (Royalty Financing)، به‌گونه‌ای که سرمایه‌گذار در ازای تأمین منابع مالی، سهم توافق‌شده‌ای از درآمد یا فروش آتی محصول را دریافت کند، می‌تواند بدون واگذاری سهام، به توسعه فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان کمک کند. در کنار این ابزارها، توسعه ضمانت‌نامه‌های مالی و اعتباری، سرمایه‌گذاری مشترک با بخش خصوصی و تأمین مالی زنجیره تولید نیز می‌تواند مسیر رشد شرکت‌ها، افزایش مقیاس تولید و توسعه بازار محصولات فناورانه را تسهیل کند.

تحقق خیزش علمی جدید نیازمند منابع مالی پایدار است

نوراله‌زاده با اشاره به اهمیت هماهنگی میان سیاست‌های علم و فناوری و نظام بودجه‌ریزی کشور گفت: تحقق خیزش علمی جدید نیازمند منابع مالی پایدار، قابل اتکا و متناسب با اولویت‌های راهبردی کشور است. اولویت‌دادن به علم و فناوری باید در تخصیص اعتبارات و برنامه‌های بودجه‌ای نیز منعکس شود تا طرح‌های راهبردی با وقفه در تأمین مالی مواجه نشوند و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت برای توسعه فناوری و تجاری‌سازی محصولات فراهم باشد.

رئیس هیئت عامل صندوق نوآوری و شکوفایی تأکید کرد: تحقق قدرت‌بنیانی نیازمند طراحی و استقرار نظام حکمرانی جدید در حوزه علم، فناوری و تأمین مالی است؛ نظامی که در آن منابع مالی به‌صورت هدفمند و متناسب با اولویت‌های راهبردی تخصیص یابد، ابزارهای متنوع سرمایه‌گذاری و تأمین مالی توسعه پیدا کند، صنایع بزرگ به بازیگران راهبر زیست‌بوم نوآوری تبدیل شوند و شرکت‌های دانش‌بنیان بتوانند از مرحله تولید دانش و توسعه فناوری به تولید صنعتی، خلق ارزش اقتصادی و حضور مؤثر در بازارهای ملی و بین‌المللی برسند.