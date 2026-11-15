به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، مارات بردیف، سفیر ماموریت های ویژه وزارت خارجه روسیه در امور گروه ۲۰ و همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (اپک) امروز یکشنبه در مصاحبه ای اعلام کرد: حضور اوکراین در اجلاس گروه- ۲۰ در آمریکا می‌تواند تأثیر منفی بر اجلاس داشته باشد.

سفیر ماموریت های ویژه وزارت خارجه روسیه در امور گروه- ۲۰ در این خصوص گفت: همه می‌ دانند که اوکراین عضو گروه- ۲۰ نیست و لذا بعید است که حضور آن در اجلاس این گروه در ماه دسامبر در ایالات متحده، ارزش افزوده‌ ای به همراه داشته باشد.

مارات بردیف، سپس در ادامه تاکید کرد: حضور ولودیمیر زلنسکی در اجلاس گروه- ۲۰ در میامی آمریکا می‌تواند تأثیری منفی نیز بر این رویداد داشته باشد. روسیه روند تشکیل هیئتی را برای شرکت در این اجلاس آغاز کرده است.