به گزارش خبرگزاری مهر، روسیه به انگلیس درباره هرگونه اقدام برای محدود کردن حقوق این کشور در جریان ریاست آتی لندن بر گروه ۲۰ هشدار داد.

«مارات بردیف»، سفیر مأموریت‌های ویژه وزارت امور خارجه روسیه در امور گروه ۲۰ و مجمع همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه، در این باره گفت: کشوری که ریاست گروه ۲۰ را بر عهده می‌گیرد، حق ندارد اراده خود را بر دیگر اعضا تحمیل کند یا درباره کشورهای مشارکت‌کننده در نشست‌ها و فعالیت‌های این گروه تصمیم بگیرد.

وی در گفت‌وگو با خبرگزاری اسپوتنیک تصریح کرد: هرگونه اقدام در این زمینه با پیامدهای جدی همراه خواهد بود و مسکو معتقد است بهتر است از شکل‌گیری چنین سناریویی جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، انگلیس قرار است در سال ۲۰۲۷ ریاست دوره‌ای گروه ۲۰ را بر عهده بگیرد؛ موضوعی که با توجه به اختلافات مسکو و لندن، می‌تواند به یکی از محورهای تنش دیپلماتیک میان دو کشور تبدیل شود.