به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریا نووستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه ای اعلام کرد: سامانه‌ های پدافند هوایی روسیه ۳ بمب هوایی هدایت‌ شونده، یک سامانه راکت‌ انداز چندگانه هیمارس ساخت آمریکا و ۱۰۶۵ پهپاد را در ۲۴ ساعت اخیر رهگیری و سرنگون کردند.

به گزارش وزارت دفاع روسیه، پایگاه های هوایی نظامی، تأسیسات زیرساختی انرژی و حمل و نقل مورد استفاده نیروهای اوکراین، کارگاه‌ های تولید پهپاد، محل‌ های نگهداری و پرتاب آنها، انبارهای مهمات و همچنین نقاط استقرار موقت نیروهای مسلح اوکراین نیز هدف قرار گرفتند.

وزارت دفاع روسیه پیشتر اعلام کرده بود: شناورهای دریایی مشارکت‌ کننده در پشتیبانی از نیروهای مسلح اوکراین هدف قرار گرفتند. نیروهای روسیه یک پست برق در استان ریونه اوکراین را منهدم کردند که در تأمین برق مراکز پشتیبانی تجهیزات نظامی ارتش اوکراین نقش داشت.