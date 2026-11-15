به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه فرهنگیان، معاونت آموزشی دانشگاه فرهنگیان ضمن عرض تبریک و آرزوی توفیق برای پذیرفته شدگان نهایی «مقطع کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ دانشگاه فرهنگیان»؛ به اطلاع می رساند:

پذیرفته شدگان جهت ثبت نام غیرحضوری از روز دوشنبه ۲۵ تا جمعه ۲۹ آبان ماه از طریق سامانه گلستان به نشانی https://education.cfu.ac.ir اقدام نموده و برای ثبت نام حضوری از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۵/۱۰/۰۱ تا روز چهارشنبه ۱۴۰۵/۱۰/۰۹ به دانشگاه های محل قبولی خود مراجعه نمایند.

شروع کلاس مطابق تقویم آموزشی نیمسال دوم از روز شنبه ۲۴ بهمن ماه می باشد.