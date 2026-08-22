به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه تهران ضمن تبریک به پذیرفته‌شدگان آزمون مقطع دکتری تخصصی (Ph.D) و دکتری دستیاری دامپزشکی سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵، جزئیات زمان‌بندی ثبت‌نام این دانشجویان را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، ثبت‌نام غیرحضوری (الکترونیکی) پذیرفته‌شدگان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، سوم و چهارم شهریورماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد. پذیرفته‌شدگان باید در این بازه زمانی با مراجعه به سامانه ثبت‌نام دانشگاه تهران به نشانی reg.ut.ac.ir نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام خود اقدام کنند.

همچنین، ثبت‌نام حضوری پذیرفته‌شدگان در روزهای یکشنبه و دوشنبه، ۲۹ و ۳۰ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

دانشگاه تهران از پذیرفته‌شدگان خواسته است برای دریافت اطلاعات تکمیلی، اطلاعیه‌های بعدی، فهرست مدارک مورد نیاز و آگاهی از نحوه ثبت‌نام، به سایت معاونت آموزشی دانشگاه به نشانی academics.ut.ac.ir مراجعه کنند.