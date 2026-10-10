نتایج نهایی پذیرش در پنجاه و سومین دوره آزمون دستیاری پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب در ۳۲ شهر کشور، در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

پس از اعلام انتشار کلید اولیه، شرکت‌کنندگان، اعتراض یا پیشنهادهای خود را درباره سؤالات آزمون ثبت کردند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه نهایی داوطلبان در ۲۴ مردادماه ۱۴۰۵ منتشر و در دسترس شرکت‌کنندگان قرار گرفت. داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کردند، مجاز به انتخاب رشته شدند. فرآیند انتخاب رشته‌محل برای داوطلبان مجاز به انتخاب رشته‌محل در روزهای ۱۵ تا ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۵ انجام شد.

براساس قوانین مصوب پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشته‌محل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام شده است.

نتایج پذیرش در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی امروز ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام شد.

جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان در پنجاه و سومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

پذیرفته شدگان موظف اند از روز دوشنبه ۲۰ مهر تا شنبه ۲۵ مهر ۱۴۰۵ برای ثبت نام به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش مراجعه کنند. (بر اساس اطلاعیه مندرج در سایت دانشگاه).

شروع دوره آموزشی کلیه پذیرفته شدگان حداکثر تا روز شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

ارائه مدارک ثبت نامی: کلیه پذیرفته شدگان موظف اند در زمان ثبت نام، اصل مدارک و مستندات لازم، متناسب با سهمیه پذیرش، همچنین مدارک مربوط به طرح نیروی انسانی و خدمت نظام وظیفه را مطابق با ضوابط و فرم های ثبت نامی، به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش ارائه کنند.

ارائه اسناد تعهد محضری: سپردن و ارائه اسناد تعهد محضری مربوط به انجام خدمات قانونی، مطابق با نمونه اسناد مورد تأیید دانشگاه های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در مهلت ثبت نام الزامی است.

ضرورت ارائه سند تعهد محضری: شروع دوره آموزشی پذیرفته شدگانی که سند تعهد محضری لازم را ارائه نکرده باشند، فاقد وجاهت قانونی است.

نکته ۱: عدم تکمیل مراحل ثبت نام در مهلت مقرر یا عدم شروع دوره آموزشی در تاریخ اعلام شده، به منزله انصراف قطعی از پذیرش تلقی خواهد شد.

نکته ۲: بر اساس مصوبه جلسه ۹۰۴ مورخ ۲۰ شهریور ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی، پذیرفته شدگان تمامی دوره های پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و دامپزشکی، اعم از دوره های رایگان و غیررایگان، صرفنظر از اینکه در دانشگاه یا مؤسسه محل قبولی ثبت نام کرده باشند یا خیر، مجاز به شرکت در دوره بعدی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی نخواهند بود.

اما بر اساس تبصره اخیر، پذیرفته شدگان نهایی آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که حداکثر ظرف مدت پانزده روز (آخرین مهلت: پایان وقت اداری شنبه ۲ آبان ماه ۱۴۰۵) از تاریخ اعلام رسمی نتایج نهایی، از طریق مجاری رسمی تعیین شده از سوی وزارت بهداشت، انصراف قطعی خود را از پذیرش و ثبت نام در رشته محل قبولی اعلام کنند، مشمول ممنوعیت شرکت در آزمون پذیرش دستیار تخصصی دوره بعد نخواهند بود.

دانشگاه محل پذیرش نیز موظف است مکاتبات و اقدامات اداری لازم را در اسرع وقت به عمل آورده و موضوع را به معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعکس کند.