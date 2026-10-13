به گزارش خبرگزاری مهر به نقل وزارت بهداشت، براساس گزارش‌های واصله از برخی دانشگاه‌های پذیرنده دستیار تخصصی پزشکی بالینی مبنی بر مراجعه حضوری خارج از برنامه تعدادی از پذیرفته‌شدگان امسال آزمون دستیاری بدون توجه به شرایط، ضوابط و برنامه ثبت‌نامی اعلام شده از سوی معاونت آموزشی دانشگاه‌ محل تحصیل، تأکید می‌شود پذیرفته‌شدگان موظف‌اند در بازه زمانی تعیین‌شده (۲۰ تا ۲۵ مهرماه ۱۴۰۵) و براساس اطلاعیه و برنامه ثبت‌نامی مندرج در سایت دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش، برای ثبت‌نام اقدام کرده و از مراجعه حضوری پیش از بررسی اطلاعیه‌های دانشگاه مربوط خودداری کنند.

ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان «پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی» از دوشنبه ۲۰ مهرماه ۱۴۰۵ در دانشگاه‌های پذیرنده دستیاری تخصصی پزشکی بالینی، آغاز شده و تا روز شنبه ۲۵ مهرماه ادامه دارد.

پذیرفته‌شدگان موظف‌اند در بازه زمانی اعلام‌شده و بر اساس اطلاعیه و برنامه ثبت‌نامی مندرج در سایت دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش خود جهت ثبت‌نام اقدام کنند. بر اساس برنامه اعلام‌شده، شروع دوره آموزشی تمامی پذیرفته‌شدگان حداکثر تا روز شنبه ۲ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خواهد بود.

پذیرفته‌شدگان باید هنگام ثبت‌نام، اصل مدارک و مستندات موردنیاز متناسب با سهمیه پذیرش، همچنین مدارک مربوط به طرح نیروی انسانی و خدمت نظام‌وظیفه را مطابق ضوابط و فرم‌های ثبت‌نامی به دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش ارائه کنند.

همچنین سپردن و ارائه اسناد تعهد محضری مربوط به انجام خدمات قانونی، مطابق نمونه اسناد مورد تأیید دانشگاه‌های علوم پزشکی و متناسب با سهمیه پذیرش، در مهلت ثبت‌نام الزامی است. شروع دوره آموزشی پذیرفته‌شدگانی که سند تعهد محضری لازم را ارائه نکرده باشند، فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

به همه پذیرفته‌شدگان توصیه می‌شود برای اطلاع از جزییات ثبت‌نام، مدارک موردنیاز و برنامه اجرایی، به اطلاعیه‌های منتشر شده در سایت دانشگاه علوم پزشکی محل پذیرش خود مراجعه کنند