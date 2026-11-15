به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام کیومرث امیرخانی رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه عصر یکشنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود، با حضور در دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، روند فعالیت شعب و نحوه ارائه خدمات قضایی را بررسی کرد و از نزدیک در جریان مشکلات و مطالبات کارکنان قرار گرفت.

وی با قدردانی از تلاش قضات و کارکنان مجموعه دادسرا اظهار کرد: با وجود حجم بالای مراجعات و محدودیت امکانات، همکاران با مسئولیت‌پذیری در حال انجام وظایف خود هستند و باید با مدیریت بهتر ظرفیت‌ها، زمینه افزایش بهره‌وری و ارتقای کیفیت خدمات به مردم فراهم شود.

رئیس‌کل دادگستری استان کرمانشاه در جریان حضور در شعب مختلف، نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و ارائه خدمات به مراجعان را ارزیابی کرد و با تأکید بر تسریع در رسیدگی‌ها و تکریم ارباب‌رجوع، خواستار پیگیری مشکلات موجود در شعب شد.

حجت‌الاسلام امیرخانی همچنین با اشاره به مراجعات گسترده به دادسرای مرکز استان، بر ضرورت تسهیل فرایندهای اداری و ساماندهی تردد مراجعان، وکلا و کارشناسان تأکید کرد و خواستار همکاری معاونت‌های مرتبط برای مدیریت بهتر این موضوع شد.

وی تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در بایگانی را از دیگر اولویت‌های این مجموعه دانست و دستور داد با همکاری دادستان مرکز استان و بخش‌های پشتیبانی و بایگانی، پرونده‌هایی که مراحل قانونی لازم را طی کرده‌اند، شناسایی و برای انتقال و ساماندهی آن‌ها اقدام شود.

رئیس‌کل دادگستری استان خواستار اختصاص تعدادی از کارکنان برای انجام این مأموریت در قالب اضافه‌کاری و پیش‌بینی حق‌الزحمه متناسب شد و تأکید کرد: گزارش اقدامات انجام‌شده باید حداکثر ظرف یک ماه ارائه شود.

حجت‌الاسلام امیرخانی در بخش دیگری از این بازدید، با اشاره به مسائل ایمنی پارکینگ و مسیرهای تردد در محوطه دادسرا، بر ضرورت رسیدگی فوری به این وضعیت تأکید کرد و گفت: حفظ سلامت و امنیت کارکنان و مراجعان اولویت دارد و نباید مشکلات موجود زمینه‌ساز وقوع حادثه شود.

وی همچنین خواستار تشکیل جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های مسئول از جمله شرکت آب و فاضلاب، آب منطقه‌ای و شهرداری برای بررسی وضعیت رودخانه و مسیر فاضلاب مجاور مجموعه و تعیین مسئولیت دستگاه‌ها شد و بر اتخاذ تدابیر لازم برای ایمن‌سازی محوطه تا زمان رفع مشکلات تأکید کرد.

در ادامه این بازدید، حمیدرضا کریمی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه نیز با قدردانی از حضور رئیس‌کل دادگستری و توجه به مسائل دادسرا اظهار کرد: مجموعه قضایی و اداری دادسرا با تمام توان برای تحقق اهداف و برنامه‌های تعیین‌شده تلاش خواهد کرد.

وی درباره ایمنی مسیر مجاور پارکینگ گفت: نظر کارشناسان فنی در این زمینه باید ملاک عمل قرار گیرد و چنانچه بررسی‌ها خطر تردد خودروها از این مسیر را تأیید کند، تا زمان رفع کامل مشکل باید محدودیت‌های لازم اعمال شود.

دادستان مرکز استان همچنین از تشکیل کارگروه و برنامه‌ریزی برای ساماندهی بایگانی و تعیین تکلیف پرونده‌ها خبر داد و بر ضرورت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز و رفع مشکلات این بخش تأکید کرد.

کریمی با اشاره به برنامه ارزیابی ماهانه عملکرد مجموعه ابراز امیدواری کرد با اجرای برنامه‌های پیش‌بینی‌شده و پیگیری مستمر مسائل، عملکرد دادسرا در ماه جاری نسبت به ماه گذشته بهبود یابد.

این بازدید با بررسی مسائل بخش‌های مختلف دادسرا و تأکید بر پیگیری مصوبات، رفع موانع خدمت‌رسانی، ساماندهی بایگانی و ارتقای ایمنی محیط کار به پایان رسید.