به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسنوند در ادامه برنامه‌های نظارتی دستگاه قضایی استان، با حضور در شعب مختلف دادسرای عمومی و انقلاب پلدختر، از نزدیک در جریان روند رسیدگی به پرونده‌های جاری و نحوه انجام امور قضایی و اداری قرار گرفت.

وی در نشست با مسئولان و کارکنان این مجموعه، تکریم ارباب‌رجوع را از اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و بر ضرورت رعایت دقت و سرعت در رسیدگی به پرونده‌ها و انجام تحقیقات مقدماتی تأکید کرد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان همچنین با ارائه راهکارها و ارشادات لازم، نظارت مستمر بر فرآیند رسیدگی به پرونده‌ها را از عوامل مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات قضایی، افزایش رضایتمندی عمومی و تحقق عدالت عنوان کرد.

حسنوند با تأکید بر ضرورت حفظ نظم و کیفیت در ارائه خدمات قضایی، خواستار توجه جدی به حقوق مراجعان و پیگیری به‌موقع پرونده‌ها شد.

وی در پایان از تلاش‌ها و خدمات شبانه‌روزی قضات و کارکنان دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پلدختر قدردانی کرد و بر استمرار بازدیدهای نظارتی با هدف بهبود عملکرد واحدهای قضایی استان تأکید کرد.