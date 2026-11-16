به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا کریمی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه از تشکیل پرونده قضایی در پی فوت یک دختر دانش‌آموز به نام سوگند خبر داد و اظهار کرد: بلافاصله پس از اطلاع از این حادثه، دستورات قضایی لازم برای بررسی ابعاد مختلف آن صادر شد.

وی افزود: در همین راستا، دستور جلب افراد مرتبط با موضوع نیز صادر شده است تا تحقیقات با هدف روشن شدن جزئیات و چگونگی وقوع حادثه انجام شود.

دادستان مرکز استان کرمانشاه با تأکید بر ضرورت بررسی همه‌جانبه این پرونده تصریح کرد: تحقیقات قضایی و بررسی‌های تخصصی برای مشخص شدن علت فوت و تعیین چگونگی وقوع حادثه همچنان ادامه دارد.

کریمی با اشاره به بررسی فرضیه‌های مختلف از جمله قتل یا خودکشی گفت: تا پیش از تکمیل تحقیقات و دریافت نتایج کارشناسی، امکان اظهارنظر قطعی درباره علت فوت وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی با حساسیت و دقت این موضوع را دنبال می‌کند و صیانت از حقوق شهروندی و روشن شدن حقیقت در اولویت رسیدگی به پرونده قرار دارد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمانشاه اعلام کرد که نتایج بررسی‌ها پس از اطمینان از صحت اطلاعات، اطلاع‌رسانی خواهد شد.