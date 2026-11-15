به گزارش خبرنگار مهر، سومین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی شنای توان‌یابان ذهنی از ۲۵ آبان‌ماه به مدت ۱۰ روز در کمپ تیم‌های ملی فدراسیون در تهران برگزار می‌شود.

این اردو با هدف آماده‌سازی ملی‌پوشان برای حضور در بازی‌های آسیا و اقیانوسیه ویرتوس ۲۰۲۶ برگزار می‌شود و از میان هشت ورزشکار دعوت‌شده از سراسر کشور، چهار شناگر از خراسان رضوی حضور دارند.

محمد کرامتی، دانیال برجی، پرهام خوشخو و رهام عالمی، نمایندگان خراسان رضوی در این مرحله از اردوی تیم ملی هستند.

همچنین در بخش دیگری از رویدادهای شنای ورزشکاران دارای معلولیت، مشهد میزبان نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی کشور شنای بانوان نابینا و کم‌بینا خواهد بود.

بر اساس اعلام کمیته ملی پارالمپیک، این رقابت‌ها در دو رده سنی نوجوانان و بزرگسالان، روزهای پنجشنبه و جمعه، ۵ و ۶ آذرماه، در مجموعه آبی باران مشهد برگزار می‌شود.

حضور چهار شناگر استان در اردوی تیم ملی و میزبانی مشهد از رقابت‌های قهرمانی کشور بانوان، از رویدادهای پیش‌روی ورزش جانبازان و توان‌یابان خراسان رضوی در آبان و آذرماه به شمار می‌رود.