آغاز رقابت ۵۰۰ شناگر از ۱۷ استان کشور در جشن پایان تابستان

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره مسابقات شنای مسافت بلند «جشن پایان تابستان» از امروز، ۵ مهرماه، به میزبانی هیئت ورزش‌های آبی خراسان رضوی در استخر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد آغاز شد و تا ۸ مهرماه ادامه خواهد داشت.

در این دوره از رقابت‌ها، بیش از ۵۰۰ شناگر از ۱۷ استان کشور در قالب ۶۷ تیم حضور دارند و در ۴۸ ماده شنا با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

این مسابقات در سه رده سنی ۱۳ تا ۱۴ سال، ۱۵ تا ۱۷ سال و بالای ۱۸ سال برگزار می‌شود و شناگران حاضر در طول چهار روز، توانمندی و آمادگی فنی خود را در مواد مختلف به نمایش خواهند گذاشت.

حضور گسترده شناگران از استان‌های مختلف کشور، فضای رقابتی ویژه‌ای را در استخر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد ایجاد کرده و این رویداد فرصتی برای محک توانایی ورزشکاران، کسب تجربه و شناسایی استعدادهای برتر رشته شنا به شمار می‌رود.

میزبانی هشتمین دوره مسابقات شنای مسافت بلند «جشن پایان تابستان» در مشهد، بار دیگر ظرفیت‌های خراسان رضوی در میزبانی از رویدادهای ملی ورزش‌های آبی را به نمایش گذاشته است.

این رقابت‌ها از ۵ تا ۸ مهرماه در استخر پردیس دانشگاه فردوسی مشهد برگزار و در پایان، از شناگران و تیم‌های برتر این دوره تقدیر خواهد شد.