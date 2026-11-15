به گزارش خبرگزاری مهر،علی چگینی اظهار کرد: در نشست فوق‌العاده شورای اسلامی کلان‌شهر اراک، استعفای احمد کربلایی‌حسنی، سرپرست شهرداری اراک، مورد بررسی قرار گرفت و با رأی موافق ۸ به تصویب رسید.

وی افزود:پس از موافقت اعضای شورای اسلامی شهر با استعفای سرپرست شهرداری، موضوع انتخاب سرپرست جدید در دستور کار این نشست قرار گرفت و گزینه‌های مطرح‌شده برای تصدی این مسئولیت مورد بررسی و ارزیابی اعضا قرار گرفتند.

سخنگوی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت:در نهایت، پس از بحث و تبادل‌نظر اعضای شورا، علیرضا بیاتیان با کسب ۸ رأی موافق به‌عنوان سرپرست جدید شهرداری اراک انتخاب شد.

این تصمیم در راستای تداوم روند اداره امور شهری اتخاذ شد تا با استقرار مدیریت جدید، روند ارائه خدمات به شهروندان، پیگیری پروژه‌های عمرانی و خدماتی و اجرای برنامه‌های مصوب مدیریت شهری بدون وقفه ادامه یابد.