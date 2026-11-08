به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره ارتباطات و روابط عمومی شورای اسلامی کلانشهر اراک، با تأیید رسمی مصوبه استیضاح و برکناری شهردار اراک از سوی وزارت کشور و طی مراحل قانونی، مراسم معارفه سرپرست جدید شهرداری اراک در جلسه شورای اداری شهرداری و با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی کلانشهر اراک برگزار شد.

در این مراسم، مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مرکزی، به همراه جمعی از معاونان، مدیران و رؤسای سازمان‌ها و مناطق شهرداری اراک حضور داشتند.

این معارفه در پی تأیید رسمی مصوبه استیضاح و برکناری شهردار اراک 《 علیرضا محمودی 》از سوی وزارت کشور و پس از طی مراحل قانونی مربوطه انجام شد.

در این نشست، علیرضا بیاتیان به‌عنوان سرپرست جدید شهرداری اراک معرفی شد تا مسئولیت راهبری مجموعه مدیریت شهری را بر عهده بگیرد.