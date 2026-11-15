مهدی جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر، با تأکید بر ضرورت حفظ اصالت پلاک وسایل نقلیه اظهار کرد: هر وسیله نقلیه پلاک اختصاصی خود را دارد و هرگونه دستکاری در ارقام و مشخصات آن، هویت وسیله نقلیه را تغییر می‌دهد و برای مرتکبان مجازات قانونی به دنبال دارد.

وی با بیان اینکه تمام وسایل نقلیه موتوری و غیرموتوری و همچنین یدک‌های متصل باید دارای شماره باشند، افزود: تردد با وسیله نقلیه فاقد پلاک ممنوع است و در صورت مشاهده، از ادامه حرکت آن جلوگیری می‌شود.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه تصریح کرد: بر اساس قانون، هر فردی که در ارقام و مشخصات پلاک وسیله نقلیه موتوری تغییر ایجاد کند یا پلاک وسیله دیگری را روی آن نصب کند، به حبس از ۶ ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

جعفری ادامه داد: استفاده از پلاک تقلبی برای وسیله نقلیه یا به‌کارگیری وسیله‌ای که فرد با علم به تغییر، تعویض یا جعلی بودن پلاک آن از آن استفاده می‌کند نیز مشمول همین مجازات است.

وی با اشاره به مصادیق تخلف در این زمینه گفت: برداشتن یا جعل پلاک، دستکاری و تغییر ابعاد و مشخصات آن، پوشاندن، مخفی کردن، تا کردن و ناخوانا کردن پلاک از جمله اقداماتی است که برخورد انتظامی و قضائی را به دنبال دارد.

رئیس پلیس راه استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: وسایل نقلیه مرتکبان این تخلفات توقیف و رانندگان برای رسیدگی قانونی به مراجع قضائی معرفی می‌شوند؛ همچنین ترخیص این خودروها پس از طی مراحل قانونی و بازگرداندن پلاک به وضعیت اصلی امکان‌پذیر خواهد بود.

جعفری در پایان با اشاره به نظارت هوشمند پلیس بر تردد وسایل نقلیه گفت: کارکنان پلیس راه از طریق سامانه‌های هوشمند به‌صورت برخط به سوابق و هویت اصلی وسایل نقلیه دسترسی دارند و در صورت مشاهده هرگونه تغییر در پلاک، مطابق قانون اقدام می‌کنند.