سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مه: اظهار کرد: با توجه به افزایش تخلفات ناشی از پنهان‌سازی یا تغییر در ارقام پلاک وسایل نقلیه و به‌منظور ارتقای انضباط ترافیکی، طرح تشدید برخورد با پلاک‌های مخدوش، ناخوانا و دست‌کاری‌شده در تمامی محورهای مواصلاتی در حال اجراست.

وی با تأکید بر ضمانت قانونی این موضوع افزود: براساس ماده ۷۲۰ قانون مجازات اسلامی هر کس عمدًا شماره پلاک وسیله نقلیه را تغییر دهد، پلاک دیگری را جایگزین کند یا آن را مخدوش و پنهان کند، به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. بنابراین هرگونه پوشاندن پلاک با گل، برچسب، اشیا یا دست‌کاری ارقام آن، جرم محسوب می‌شود و پرونده متخلفان به مرجع قضائی ارسال خواهد شد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: با بهره‌گیری از سامانه‌های هوشمند و خودروهای مجهز به دوربین پلاک‌خوان، شناسایی وسایل نقلیه دارای پلاک مخدوش با دقت بیشتری انجام می‌شود و اعمال قانون به‌صورت هوشمند و بدون وقفه ادامه داشته و به رانندگان توصیه می‌شود نسبت به سلامت و خوانایی پلاک خودرو توجه ویژه داشته باشند و از هرگونه اقدام عمدی برای پنهان‌سازی یا تغییر آن خودداری کنند.