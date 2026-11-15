به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسماعیل حاتمی در جشن گلریزان شهرستان گرمه اظهار کرد: مبالغی که توسط ستاد دیه استان از کمک‌های خیرین جمع‌آوری و همراه با اسناد و مدارک به ستاد دیه کشور اعلام می‌شود، براساس شرایط، سه تا چهار برابر آن از سوی ستاد دیه کشور به استان اعتبار اختصاص می‌یابد.

وی افزود: در آخرین جشن گلریزان شهرستان گرمه در سال ۱۴۰۳، مبلغ ۳ میلیارد ریال جمع‌آوری شد که با اختصاص اعتبار سه‌برابری، زمینه آزادی هفت زندانی فراهم شد.

مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی خراسان شمالی ادامه داد: در حال حاضر ۱۴ زندانی مالی و جرائم غیرعمد از شهرستان گرمه در بازداشت هستند که با کمک‌های جمع‌آوری‌شده در این مراسم و اعتبارات اختصاصی ستاد دیه کشور، برای آزادی آنان اقدام خواهد شد.

حاتمی تصریح کرد: مبلغ ۷ میلیارد ریال جمع‌آوری‌شده در این جشن، با اولویت آزادی زندانیان مالی و جرائم غیرعمد شهرستان گرمه هزینه خواهد شد و گزارش اقدامات انجام‌شده در آینده به اطلاع شهروندان می‌رسد.