علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از آماده‌باش ناوگان و تجهیزات راهداری استان کرمانشاه برای فصل زمستان خبر داد و اظهار کرد: ۴۶۰ دستگاه ماشین‌آلات برف‌روبی برای اجرای عملیات زمستانی آماده شده‌اند و حدود ۴۰ هزار تن نمک نیز برای مقابله با بارش برف و یخبندان در راهدارخانه‌های استان ذخیره شده است.

وی با اشاره به ظرفیت مراکز پشتیبانی راهداری افزود: ۴۶ راهدارخانه ثابت و سیار در سطح استان برای پشتیبانی از نیروهای راهداری و ارائه خدمات به مسافران و کاربران جاده‌ای در شرایط نامساعد جوی آمادگی دارند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با تأکید بر موقعیت استان در شبکه حمل‌ونقل کشور تصریح کرد: قرار گرفتن کرمانشاه در مسیر دو کریدور مهم تهران ـ خسروی و بازرگان ـ بندر امام، اهمیت آمادگی برای حفظ ایمنی راه‌ها و استمرار تردد و جابه‌جایی کالا را افزایش داده است.

سلیمی همچنین از آماده‌باش نیروهای راهداری در گردنه‌های برف‌گیر استان خبر داد و گفت: راهداران در گردنه‌هایی از جمله سرمیل، چهارزبر، عین‌الکش و حسن‌آباد برای مقابله با شرایط زمستانی آمادگی دارند.

وی در ادامه به اقدامات انجام‌شده برای ایمن‌سازی محورهای استان اشاره کرد و افزود: هر ۱۹ نقطه پرحادثه مصوب در استان نیز رفع نقص و اصلاح شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تجهیزات، راهدارخانه‌ها و نیروهای عملیاتی استان برای ارائه خدمات در فصل زمستان آماده هستند تا تردد در محورهای مواصلاتی در شرایط بارندگی، برف و یخبندان با ایمنی بیشتری انجام شود.