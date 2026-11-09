به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی از آغاز بارش نخستین برف پاییزی در محورهای کوهستانی گلستان خبر داد و اظهار کرد: بارش خفیف برف در ارتفاعات درازنو کردکوی و گردنه چالچالیان در محور گرگان ـ شاهرود (توسکستان) آغاز شده است.

وی با اشاره به پیش‌بینی هواشناسی مبنی بر تداوم فعالیت سامانه بارشی تا روز سه‌شنبه افزود: احتمال بارش برف به ارتفاع پنج تا ۲۰ سانتی‌متر در ارتفاعات بالاتر از یک‌هزار و ۵۰۰ متر وجود دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان از رانندگان خواست با توجه به شرایط جوی و احتمال لغزندگی جاده‌ها، سفرهای غیرضروری خود را به زمان مساعدتر موکول کنند و در صورت ضرورت تردد، زنجیرچرخ و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

مصدقی با اشاره به محورهای مستعد بارش برف و مه‌گرفتگی ادامه داد: محورهای خوش‌ییلاق آزادشهر، اولنگ رامیان، قلعه‌قافه مینودشت، فارسیان گالیکش، گلیداغ مراوه‌تپه و محور جنگل گلستان نیز از مسیرهایی هستند که رانندگان باید هنگام عبور از آن‌ها احتیاط بیشتری داشته باشند.

وی کاهش دید افقی، لغزندگی سطح جاده و احتمال بارش برف را از مخاطرات تردد در این محورها برشمرد و بر ضرورت رعایت سرعت مطمئنه و همراه داشتن زنجیرچرخ تأکید کرد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گلستان همچنین از آماده‌باش نیروهای راهداری خبر داد و گفت: ۱۵۰ دستگاه انواع ماشین‌آلات و ۳۰۰ نیروی متخصص در راهدارخانه‌ها و نقاط حساس و پرتردد استان مستقر و آماده خدمت‌رسانی هستند.

مصدقی خاطرنشان کرد: نیروهای راهداری از عصر روز گذشته به‌صورت مستمر درگیر عملیات پاکسازی و رفع مشکلات محورهای مواصلاتی استان هستند.