به گزارش خبرگزاری مهر، هادی نظری با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای آمادگی در برابر بارش‌های زمستانی اظهار کرد: ماشین‌آلات راهداری پس از انجام تعمیرات اساسی و آماده‌سازی فنی، برای خدمت‌رسانی در محورهای استان تجهیز شده‌اند. این اقدامات شامل انواع تعمیرات بر روی دستگاهها ، نصب نمک‌پاش‌ها و تیغه‌های برف‌روب روی کامیون‌ها و غیره ، بوده است.

وی افزود: در مجموع ۲۱۶ دستگاه ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در طرح راهداری زمستانی به‌کار گرفته می‌شوند تا در زمان بارش برف و بروز شرایط جوی نامساعد، خدمات لازم به کاربران جاده‌ای ارائه شود.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با بیان اینکه ۳۹۸ نفر از نیروهای این اداره‌کل در عملیات زمستانی مشارکت دارند، ادامه داد: این نیروها در قالب ۴۰ اکیپ راهداری در محورهای استان مستقر می‌شوند و وظایفی از جمله برف‌روبی، نمک‌پاشی و ایمن‌سازی مسیرها و پشتیبانی را بر عهده خواهند داشت.

نظری درباره تأمین مصالح مورد نیاز نیز گفت: نیاز استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی امسال، شامل ماسه و نمک، تامین و تاکنون ۱۵ هزار تن از این مصالح به راهدارخانه‌ها تحویل شده و پیمانکار مربوطه نیز در حال حمل و انتقال باقی‌مانده مصالح است.

وی با اشاره به آماده‌باش ۳۲ راهدارخانه خاطرنشان کرد: آماده‌سازی ماشین‌آلات، استقرار اکیپ‌ها و تأمین مصالح با هدف افزایش آمادگی راهداران و تسریع در رسیدگی به وضعیت محورهای استان در فصل زمستان انجام شده است.