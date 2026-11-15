به گزارش خبرنگار مهر، در جریان هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر فوتسال کشور، عصر چهارشنبه ۲۴ آبان‌ماه، سالن شهید بهشتی مشهد میزبان یکی از حساس‌ترین دیدارهای این هفته بود که با استقبال گرم هواداران فوتسال‌دوست خراسانی همراه شد. تیم بازرگانی دائم‌پناه مشهد در حالی به مصاف گهرزمین سیرجان رفت که حریف سیرجانی به عنوان صدرنشین، برای حفظ جایگاه خود به دنبال امتیاز کامل از میدان مشهد بود.

این دیدار با فشار زودهنگام سیرجانی‌ها آغاز شد و سجاد یوسف‌خواه توانست خیلی زود قفل دروازه نماینده مشهد را بشکند. اما شاگردان دائم‌پناه که نمی‌خواستند در حضور هواداران خود دست‌خالی بمانند، خیلی زود به بازی برگشتند و مهدی جهانی کار را به تساوی کشاند. هیجان بازی در نیمه اول با اعلام یک ضربه پنالتی از نقطه دوم به سود مشهدی‌ها به اوج رسید که حمید مرادیان با تبدیل آن به گل، بازی را ۲ بر ۱ به نفع میزبان کرد. با این حال، تجربه بالای بازیکنان گهرزمین اجازه نداد نیمه اول با برتری مشهد تمام شود و حسین طیبی در لحظات پایانی، کار را به تساوی ۲ بر ۲ کشاند.

در نیمه دوم، بازی با احتیاط بیشتری از سوی هر دو تیم دنبال شد تا اینکه در دقیقه ۲۳، مهدی خانی گل سوم و برتری سیرجانی‌ها را به ثمر رساند. حواشی نیمه دوم نیز با اخراج یکی از مربیان تیم میهمان توسط داور همراه بود که تنش‌های مسابقه را افزایش داد، اما در نهایت تلاش‌های دائم‌پناه مشهد برای زدن گل تساوی راه به جایی نبرد.

این دیدار در پایان با نتیجه ۳ بر ۲ به سود گهرزمین سیرجان خاتمه یافت تا صدرنشین لیگ، سه امتیاز حساس این رقابت خارج از خانه را به اندوخته‌های خود اضافه کند.