مشهد میزبان اردوی تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اردوی آمادهسازی تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران برای حضور در بازیهای المپیک جوانان جهان از شنبه ۲۱ شهریورماه با هدایت فاطمه شریف، سرمربی خراسانی تیم ملی، در سالن شهدای تاکسیرانی مشهد آغاز شده است و تا ۲۸ شهریورماه در دو نوبت صبح و عصر ادامه خواهد داشت.
تیم ملی فوتسال دختران جوان ایران با قهرمانی در رقابتهای آسیایی سال گذشته، سهمیه حضور در بازیهای المپیک جوانان جهان را کسب کرد و بهعنوان تنها نماینده آسیا در جمع هشت تیم برتر جهان قرار گرفت.
این رقابتها آبانماه سال جاری به میزبانی سنگال برگزار خواهد شد و ملیپوشان ایران در گروه دوم با تیمهای ایتالیا، کاستاریکا و کامرون همگروه هستند.
دختران فوتسالیست ایران برای نخستینبار در تاریخ، حضور در بازیهای المپیک جوانان را تجربه خواهند کرد و برگزاری این اردو در مشهد، بخشی از برنامه آمادهسازی تیم ملی برای حضوری شایسته در این رویداد مهم جهانی است.
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