رضا سلیمان‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در مناطق روستایی اظهار کرد: اجرای پروژه فیبر نوری در روستای گلیران بابل با هدف ارتقای سطح دسترسی روستاییان به خدمات نوین ارتباطی و فراهم کردن بستر لازم برای توسعه فناوری‌های مخابراتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: این پروژه در مجموع به طول ۳۰ کیلومتر تعریف شده که با مشارکت سازمان بسیج سازندگی سپاه کربلا و شرکت مخابرات استان مازندران در حال اجراست و تاکنون ۱۲ کیلومتر از مسیر پیش‌بینی‌شده به مرحله اجرا رسیده است.

مسئول بسیج سازندگی مازندران با تأکید بر نقش نیروهای متخصص و عوامل اجرایی در پیشبرد این طرح تصریح کرد: مهندسان و کارگران با حضور مستمر در محل اجرای پروژه، عملیات فنی و عمرانی مربوط به توسعه شبکه فیبر نوری را دنبال می‌کنند و تلاش این مجموعه، زمینه‌ساز تحقق اهداف طرح در مناطق روستایی است.

سلیمان‌نژاد ادامه داد: اجرای چنین طرح‌هایی علاوه بر تقویت زیرساخت‌های مخابراتی، زمینه بهره‌مندی بهتر ساکنان روستاها از خدمات ارتباطی و فناوری‌های نوین را فراهم می‌کند و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش فاصله دسترسی مناطق روستایی و شهری به امکانات ارتباطی داشته باشد.

وی همکاری و هم‌افزایی بسیج سازندگی و شرکت مخابرات استان را از عوامل مهم پیشبرد این پروژه دانست و خاطرنشان کرد: مشارکت دستگاه‌های اجرایی و تلاش نیروهای فنی و عملیاتی، مسیر توسعه زیرساخت‌ها و ارائه خدمات مطلوب‌تر به مردم مناطق روستایی را هموار می‌کند.