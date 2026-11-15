به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های گیتی‌پسند اصفهان و فولاد هرمزگان در چارچوب هفته یازدهم لیگ برتر شامگاه یکشنبه در سالن پیروزی اصفهان برگزار شد.

گیتی‌پسند که در پایان هفته دهم با کسب ۱۶ امتیاز در جایگاه هفتم قرار داشت به مصاف فولاد هرمزگان رفت که با ۱۹ امتیاز در جایگاه چهارم جدول ایستاده بود.

شاگردان محمد کشاورز که هفته دهم لیگ برتر شکست تلخی را در خانه مس سونگون تجربه کرده بودند؛ در این دیدار با نتیجه قاطع ۵ بر صفر از سد فولاد هرمزگان گذشتند تا به نوعی خاطرات تلخ را به فراموشی سپرده و بازگشتی دوباره به جمع مدعیان قهرمانی داشته باشند.

گل‌ها:

سعید احمدعباسی(۲)، علی اکرمی، محمدحسین درخشانی، مهیار پورقلی