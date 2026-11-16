به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۵ در مقایسه با روز گذشته، ۲۴ آبان، با روند نزولی همراه شد و قیمت انواع طلا و قطعات سکه کاهش یافت.

بر این اساس بررسی قیمت‌ها نشان می‌دهد بهای هر اونس جهانی طلا از ۳ هزار و ۸۸۴ دلار در روز گذشته به ۳ هزار و ۸۵۷ دلار در معاملات امروز رسید و کاهش ۲۷ دلاری را ثبت کرد.

در بازار داخلی نیز هر گرم طلای ۱۸ عیار که روز گذشته ۲۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد، امروز به ۲۴ میلیون و ۵۴۱ هزار و ۸۰۰ تومان رسید و با افت ۴۱ هزار و ۶۰۰ تومانی همراه شد. همچنین قیمت هر گرم طلای ۲۴ عیار از ۳۲ میلیون و ۷۷۴ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۷۱۹ هزار تومان کاهش یافت و ۵۵ هزار تومان ارزان شد.

مظنه تهران نیز با کاهش ۱۸۰ هزار تومانی، از ۱۰۶ میلیون و ۴۹۰ هزار تومان در روز گذشته به ۱۰۶ میلیون و ۳۱۰ هزار تومان در روز جاری رسید.

در بازار سکه نیز روند کاهشی قیمت‌ها ادامه داشت؛ به‌طوری‌که سکه تمام طرح جدید از ۲۵۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان در روز گذشته به ۲۵۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید و ۳۰۰ هزار تومان کاهش قیمت را تجربه کرد. سکه طرح قدیم نیز با افت ۳۰۰ هزار تومانی، از ۲۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به ۲۴۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

نیم‌سکه با کاهش ۷۰۰ هزار تومانی، از ۱۳۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۱۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید. ربع‌سکه نیز با افت ۲۰۰ هزار تومانی، از ۷۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان به ۷۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان کاهش یافت.

بیشترین افت قیمت در میان قطعات سکه مربوط به سکه گرمی بود که با کاهش یک میلیون تومانی، از ۳۷ میلیون تومان در روز گذشته به ۳۶ میلیون تومان در معاملات امروز رسید.

در مجموع، بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد بازار طلا و سکه در ۲۵ آبان‌ماه در تمامی بخش‌های مورد بررسی با کاهش قیمت مواجه بوده و افت بهای اونس جهانی طلا نیز هم‌زمان با کاهش نرخ‌ها در بازار داخلی ثبت شده است.