به گزارش خبرنگار مهر، گراهام آرنولد سرمربی استرالیایی تیم ملی فوتبال عراق در نشست خبری پیش از دیدار با ایران اظهار داشت: کار کردن با تیم ملی عراق بسیار خوب بوده و امیدوارم همکاری‌ام با فدراسیون فوتبال این کشور ادامه پیدا کند.

وی افزود: احترام باید میان طرفین متقابل باشد به‌ ویژه زمانی که قرارداد به پایان می‌رسد و قرار است درباره ادامه یا عدم ادامه همکاری تصمیم‌گیری شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال عراق با اشاره به صعود این تیم به جام جهانی ۲۰۲۶ ادامه داد: لحظه صعود لحظه‌ای بسیار خاص و فراموش‌نشدنی است. همچنین می‌خواهم تاکید کنم که مشکلاتی در تیم ملی عراق وجود دارد که قصد دارم آن‌ها را برطرف کنم.

او افزود: فاصله زمانی میان دیدار لبنان و بازی با ایران کم بود و فرصت زیادی برای آماده‌سازی نداشتیم؛ به همین دلیل آماده‌سازی روانی و ذهنی بازیکنان اهمیت زیادی دارد. با این حال، بازیکنان ما برای این مسابقه آماده هستند.

وی با ابراز خوش‌بینی نسبت به آینده فوتبال عراق افزود: من به آینده فوتبال عراق بسیار امیدوارم. پس از به تعویق افتادن مسابقات جام ملت های آسیا ۲۰۲۷، جلسه‌ای با رئیس فدراسیون فوتبال عراق داشتم که در آن درباره جام ملت‌های آسیا ۲۰۲۸ و مسیر صعود به جام جهانی ۲۰۳۰ گفتگو کردیم.

سرمربی تیم ملی عراق با اشاره به دشواری تقابل با ایران تصریح کرد: فکر می‌کنم شروع کار مقابل تیمی مانند ایران، چالش بزرگی است. ایران از نظر بدنی تیمی قدرتمند و از لحاظ فنی نیز بسیار توانمند است. امیدوارم بازیکنان ما از نظر ذهنی آمادگی لازم را برای مسابقه فردا داشته باشند و بتوانیم نمایش تاکتیکی خوبی ارائه کنیم.

آرنولد در پایان گفت: امروز عصر جلسه‌ای با بازیکنان خواهم داشت و درباره راهکارهای پیروزی در این مسابقه با آن‌ها صحبت می‌کنم.