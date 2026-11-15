به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی حسینی عصر یکشنبه در نشست شورای راهبری شبکه حکمرانی نوین محله‌محور استان مرکزی که با حضور استاندار مرکزی و اعضای شوراهای راهبری برگزار شد، اظهار کرد: این طرح با هدف احیای سنت‌های ارزشمند اجتماعی و بازگشت به فرهنگ همیاری و همکاری مردمی در حل مسائل محلات شکل گرفته است.

وی با اشاره به ریشه‌دار بودن مدیریت محله‌محور در فرهنگ و تاریخ اجتماعی کشور، افزود: در گذشته مردم با تکیه بر اعتماد متقابل و احساس مسئولیت، بسیاری از مسائل محلات خود را مدیریت می‌کردند و امروز نیز باید این ظرفیت با هماهنگی و نظارت دستگاه‌های اجرایی احیا شود.

فرماندار ساوه تصریح کرد: شرط اساسی موفقیت این طرح، مردمی بودن آن است؛ به‌گونه‌ای که مردم نه صرفاً در جایگاه مطالبه‌گر، بلکه به‌عنوان کنشگران اصلی در شناسایی، اولویت‌بندی و رفع مشکلات محلات نقش‌آفرینی کنند.

وی ادامه داد: باید زمینه حضور و مشارکت همه اقشار از جمله نخبگان، فعالان اجتماعی، بانوان، جوانان و نوجوانان فراهم شود و هیچ محدودیتی برای مشارکت افراد با دیدگاه‌های مختلف در مسیر خدمت به جامعه وجود نداشته باشد.

حسینی با تأکید بر اینکه دولت باید نقش هماهنگ‌کننده، تسهیل‌گر و هدایت‌گر را ایفا کند، تصریح کرد: نباید اجازه دهیم این حرکت مردمی به ساختاری صرفاً اداری و دولتی تبدیل شود؛ چراکه محور اصلی این طرح، تقویت مشارکت اجتماعی و احیای حس مسئولیت‌پذیری است.

وی یکی از اهداف مهم این طرح را ایجاد پویایی و رقابت سازنده میان محلات دانست و گفت: با فعال‌سازی ظرفیت‌های محلی و استفاده از سرمایه‌های اجتماعی و اقتصادی، می‌توان زمینه ارتقای کیفیت زندگی و حتی تولید ثروت در محلات را فراهم کرد.

فرماندار ساوه گفت: امید است با حمایت استاندار مرکزی و مشارکت گسترده مردم، اجرای این طرح در شهرستان ساوه به‌عنوان پایلوت کشوری، به الگویی موفق و قابل تعمیم برای سایر شهرهای کشور تبدیل شود.