به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی عصر یکشنبه در جلسه مدیریت محله‌محور که با حضور استاندار مرکزی و فرمانداران استان در دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد،گفت: علاوه بر شهر اراک، شوراهای پیشرفت محله در شهرهای داوودآباد، ساروق و شهر جدید امیرکبیر نیز فعال شده‌اند و اقدامات اجرایی و میدانی در این مناطق در حال انجام است.

وی با تشریح اقدامات و دستاوردهای شورای پیشرفت محله در اراک، از استقرار کامل این شوراها در ۵۵ محله شهر اراک خبر داد و گفت: هم‌اکنون در ۳۰ محله، تمامی کمیته‌های تخصصی تشکیل شده و فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

فرماندار اراک با اشاره به اقدامات ساختاری برای هویت‌بخشی به این شوراها گفت: برای ایجاد انسجام سازمانی، دبیرخانه، سربرگ و نشان اختصاصی برای شوراهای محله طراحی شده است همچنین نشان پیشنهادی این شوراها با پیگیری‌های انجام‌شده، در سطح ملی به‌عنوان لوگوی رسمی «شورای محله کشور» مطرح شده است.

حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر اهمیت توانمندسازی اعضای شوراها، به برگزاری کارگاه‌های آموزشی حل مسئله با همکاری سپاه اراک اشاره کرد و افزود: بازخوردهای مثبت ارزیابی‌های میدانی از محلات اراک، نشان‌دهنده موفقیت رویکرد محله‌محور در استان مرکزی است.

فرماندار اراک، حل معضلات قدیمی را از نتایج ملموس این طرح دانست و تصریح کرد: یکی از اقدامات شاخص، رفع گره ترافیکی حدود ۴۰ ساله در شهرک ولیعصر بود که با ورود شورای پیشرفت محله، انجام مطالعات، تملک و تخریب املاک واقع در مسیر، این مشکل دیرینه برطرف شد.

وی به اقدامات صورت‌گرفته در زمینه بهسازی مساجد، ساماندهی پارک شهدای صفوی و پیگیری عدالت آموزشی در مدارس محلات اشاره کرد و افزود: طرح عرضه کالاهای ارزان‌قیمت با سود صفر نیز در هشت محله شهر اراک با نصب تجهیزات لازم کلید خورده و به‌زودی عرضه کالا در این مناطق آغاز می‌شود.

حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر ضرورت حمایت مالی از طرح‌های اولویت‌دار، خواستار پیش‌بینی مشوق‌های اعتباری شد و اظهار کرد: حمایت هدفمند از طرح‌های محله‌محور، علاوه بر افزایش انگیزه اعضا، زمینه‌ساز تسریع در حل مشکلات و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد بود از این رو طرح‌های شهری باید از محل اعتبارات شهرداری‌ها و سایر پروژه‌ها متناسب با حوزه مسئولیت دستگاه‌های ذی‌ربط تأمین اعتبار شوند.