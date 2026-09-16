به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد صدوری عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی باید متناسب با وظایف خود در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی باید از مرحله طراحی دارای پیوست فرهنگی و اجتماعی باشند، افزود: فعالیت‌های فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری مطلوب داشته باشند که بر اساس نیازهای واقعی جامعه و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شوند و آثار اجتماعی آنها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات مرتبط با حقوق عامه تصربح کرد و گفت: تصویب یک موضوع پایان کار نیست و دستگاه‌های مسئول باید اجرای مصوبات را به‌صورت جدی دنبال کنند و روند اجرای آنها نیز به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

صدوری ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اقدامات مقطعی و جزیره‌ای پاسخگوی مسائل موجود نیست و برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی، هم‌افزایی و تقسیم کار مشخص وجود داشته باشد.

وی همچنین خواستار نظارت مستمر بر مراکز فرهنگی و تفریحی شد و افزود: این مراکز باید ضمن فراهم کردن زمینه نشاط اجتماعی و استفاده سالم شهروندان، در چارچوب ضوابط قانونی و الزامات فرهنگی فعالیت کنند.

ظرفیت گروه‌های مردمی در برنامه‌های فرهنگی به‌کار گرفته شود

فرمانده سپاه ناحیه ساوه نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌های فرهنگی گفت: مساجد، هیئت‌های مذهبی، سخنرانان، مجریان و مجموعه‌های مردمی ظرفیت‌های مهمی هستند که باید در برنامه‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.

سرهنگ حسین روح افزا با اشاره به ضرورت توجه به دیدگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی افزود: نقدهای موجود باید برای اصلاح روندها مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات مرتبط با محل برگزاری اجتماعات نیز پس از بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن دیدگاه مردم، کسبه و ساکنان مناطق مختلف اتخاذ شود.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه با تأکید بر ضرورت محله‌محوری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مساجد و محله‌ها باید بیش از گذشته به محور فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شوند و ظرفیت گروه‌های مردمی، بسیجی و فرهنگی در نقاط مختلف شهر مورد استفاده قرار گیرد.

روح‌افزا با بیان اینکه فعالیت در حوزه فرهنگ نیازمند توجه به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است، گفت: استفاده از دیدگاه‌های مختلف ضروری است، اما متولیان برنامه‌های فرهنگی باید نسبت به الزامات این حوزه دغدغه‌مند باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره انار ساوه بیان کرد: این جشنواره باید با هویت واقعی ساوه و ظرفیت‌های حوزه انار پیوند داشته باشد و تولیدکنندگان، فعالان و فرآورده‌های انار شهرستان در محوریت برنامه‌ها قرار گیرند تا ظرفیت‌های واقعی ساوه به شکل مطلوب معرفی شود.

برنامه‌های فرهنگی ساوه از رویکرد مناسبتی فاصله بگیرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه نیز با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای روز جامعه در برنامه‌ریزی فرهنگی گفت: فعالیت‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که دغدغه‌های مردم، به‌ویژه جوانان، را مورد توجه قرار دهند و از حالت مقطعی و مناسبتی خارج شوند.

احمد جوانمرد افزود: مساجد، هیئت‌ها، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه، تشکل‌های مردمی، نخبگان و جوانان از ظرفیت‌های مهم فرهنگی شهرستان هستند و باید با ایجاد هم‌افزایی، زمینه حضور و نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها در برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

جوانمرد تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به اجرای برنامه‌هایی منسجم‌تر و متناسب با نیازهای جامعه منجر شود.