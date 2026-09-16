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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۳۵

صدوری: برنامه‌های فرهنگی ساوه باید دارای پیوست اجتماعی باشد

صدوری: برنامه‌های فرهنگی ساوه باید دارای پیوست اجتماعی باشد

ساوه-دادستان انقلاب اسلامی ساوه گفت: برنامه‌های فرهنگی این شهرستان باید دارای پیوست اجتماعی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعماد صدوری عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی این شهرستان ساوه با اشاره به ضرورت توجه جدی به موضوع آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: پیشگیری و مقابله با ناهنجاری‌های اجتماعی مسئولیتی مشترک است و همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی باید متناسب با وظایف خود در این زمینه نقش‌آفرینی کنند.

وی با بیان اینکه اقدامات فرهنگی باید از مرحله طراحی دارای پیوست فرهنگی و اجتماعی باشند، افزود: فعالیت‌های فرهنگی زمانی می‌توانند اثرگذاری مطلوب داشته باشند که بر اساس نیازهای واقعی جامعه و با برنامه‌ریزی دقیق اجرا شوند و آثار اجتماعی آنها از ابتدا مورد توجه قرار گیرد.

دادستان عمومی و انقلاب ساوه همچنین بر ضرورت پیگیری مصوبات مرتبط با حقوق عامه تصربح کرد و گفت: تصویب یک موضوع پایان کار نیست و دستگاه‌های مسئول باید اجرای مصوبات را به‌صورت جدی دنبال کنند و روند اجرای آنها نیز به شکل مستمر مورد ارزیابی قرار گیرد.

صدوری ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اقدامات مقطعی و جزیره‌ای پاسخگوی مسائل موجود نیست و برای دستیابی به نتیجه مطلوب باید میان دستگاه‌های مسئول هماهنگی، هم‌افزایی و تقسیم کار مشخص وجود داشته باشد.

وی همچنین خواستار نظارت مستمر بر مراکز فرهنگی و تفریحی شد و افزود: این مراکز باید ضمن فراهم کردن زمینه نشاط اجتماعی و استفاده سالم شهروندان، در چارچوب ضوابط قانونی و الزامات فرهنگی فعالیت کنند.

ظرفیت گروه‌های مردمی در برنامه‌های فرهنگی به‌کار گرفته شود

فرمانده سپاه ناحیه ساوه نیز با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در برنامه‌های فرهنگی گفت: مساجد، هیئت‌های مذهبی، سخنرانان، مجریان و مجموعه‌های مردمی ظرفیت‌های مهمی هستند که باید در برنامه‌های فرهنگی مورد استفاده قرار گیرند.

سرهنگ حسین روح افزا با اشاره به ضرورت توجه به دیدگاه‌های مختلف در تصمیم‌گیری‌های فرهنگی افزود: نقدهای موجود باید برای اصلاح روندها مورد توجه قرار گیرد و تصمیمات مرتبط با محل برگزاری اجتماعات نیز پس از بررسی کارشناسی و با در نظر گرفتن دیدگاه مردم، کسبه و ساکنان مناطق مختلف اتخاذ شود.

فرمانده سپاه ناحیه ساوه با تأکید بر ضرورت محله‌محوری در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی اظهار کرد: مساجد و محله‌ها باید بیش از گذشته به محور فعالیت‌های فرهنگی تبدیل شوند و ظرفیت گروه‌های مردمی، بسیجی و فرهنگی در نقاط مختلف شهر مورد استفاده قرار گیرد.

روح‌افزا با بیان اینکه فعالیت در حوزه فرهنگ نیازمند توجه به ملاحظات اجتماعی و فرهنگی است، گفت: استفاده از دیدگاه‌های مختلف ضروری است، اما متولیان برنامه‌های فرهنگی باید نسبت به الزامات این حوزه دغدغه‌مند باشند.

وی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره انار ساوه بیان کرد: این جشنواره باید با هویت واقعی ساوه و ظرفیت‌های حوزه انار پیوند داشته باشد و تولیدکنندگان، فعالان و فرآورده‌های انار شهرستان در محوریت برنامه‌ها قرار گیرند تا ظرفیت‌های واقعی ساوه به شکل مطلوب معرفی شود.

برنامه‌های فرهنگی ساوه از رویکرد مناسبتی فاصله بگیرد

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ساوه نیز با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای روز جامعه در برنامه‌ریزی فرهنگی گفت: فعالیت‌های فرهنگی زمانی اثرگذار خواهند بود که دغدغه‌های مردم، به‌ویژه جوانان، را مورد توجه قرار دهند و از حالت مقطعی و مناسبتی خارج شوند.

احمد جوانمرد افزود: مساجد، هیئت‌ها، هنرمندان، اصحاب فرهنگ و رسانه، تشکل‌های مردمی، نخبگان و جوانان از ظرفیت‌های مهم فرهنگی شهرستان هستند و باید با ایجاد هم‌افزایی، زمینه حضور و نقش‌آفرینی این مجموعه‌ها در برنامه‌های فرهنگی فراهم شود.

جوانمرد تأکید کرد: استفاده از ظرفیت‌های موجود شهرستان و ایجاد ارتباط میان مجموعه‌های فرهنگی و اجتماعی می‌تواند به اجرای برنامه‌هایی منسجم‌تر و متناسب با نیازهای جامعه منجر شود.

کد مطلب 6949293

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