به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی، عصر یکشنبه در نشست مدیریت محله‌محور که با حضور فرمانداران استان در سالن دانشکده علوم پزشکی ساوه برگزار شد، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل محلات اظهار کرد: یکی از ظرفیت‌های مهم این طرح، ایجاد ارتباط میان تولیدکنندگان، اتحادیه‌های صنفی، توزیع‌کنندگان و کسبه محلی برای تأمین کالاهای مورد نیاز مردم با قیمت مناسب و کمک به بهبود معیشت خانوارها است.

وی افزود: شوراهای پیشرفت محله می‌توانند با شناسایی کسبه معتبر و ارتباط با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، زمینه عرضه مناسب کالاها و تقویت کسب‌وکارهای محلی را فراهم کنند.

استاندار مرکزی با بیان اینکه هدف مدیریت محله‌محور تصدی‌گری دولت نیست، تصریح کرد: باید ظرفیت دستگاه‌های اجرایی و نهادهای حمایتی را به شوراهای پیشرفت محله متصل کنیم تا خدمات بر اساس نیازهای واقعی مردم و با شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند ارائه شود.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر اینکه مردم باید محور اداره امور جامعه باشند، گفت: تجربه انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس نشان داده است که مشارکت مردمی مهم‌ترین عامل موفقیت کشور است و باید این ظرفیت را در سطح محلات نیز سازمان‌دهی کنیم.

وی سرمایه انسانی را مهم‌ترین دارایی کشور دانست و افزود: استان مرکزی علاوه بر ظرفیت‌های اقتصادی، تولیدی و حضور خیران، از نیروهای انسانی فرهیخته، متدین، انقلابی و دلسوز برخوردار است که باید برای اداره امور محلات و حل مشکلات اجتماعی وارد میدان شوند.

استاندار مرکزی با اشاره به مسئولیت این استان به‌عنوان پایلوت اجرای طرح مدیریت محله‌محور اظهار کرد: اجرای موفق این برنامه می‌تواند استان مرکزی را به الگویی ملی تبدیل کند؛ از این‌رو تکمیل سامانه و ثبت اطلاعات و عملکردها برای ارزیابی میزان پیشرفت اقدامات ضروری است.

زندیه‌وکیلی افزود: فعالیت‌های کیفی باید به شاخص‌های کمی تبدیل شوند تا امکان ارزیابی عملکرد وجود داشته باشد. حتی برگزاری جلسات محله‌ای، اگر به حل فوری مشکلات منجر نشود، در تقویت ارتباطات اجتماعی، شناسایی مسائل و شکل‌گیری هم‌اندیشی میان مردم مؤثر است.

وی تقویت پیوندهای اجتماعی را از اهداف اصلی این طرح دانست و گفت: شناخت متقابل ساکنان محلات علاوه بر کمک به حل مسائل، در شرایط بحرانی و حوادثی مانند آتش‌سوزی نیز اهمیت دارد چراکه مردم و همسایگان می‌توانند پیش از رسیدن نیروهای امدادی به کمک آسیب‌دیدگان بشتابند.

استاندار مرکزی با تأکید بر ضرورت مشارکت همه اقشار، به‌ویژه جوانان و دانش‌آموزان، اظهار کرد: نباید فعالیت‌های محله‌محور به گروه خاصی محدود شود و باید از ظرفیت ورزش، هنر، موسیقی و برنامه‌های فرهنگی برای افزایش نشاط اجتماعی و ارتباط مؤثر با نسل جوان استفاده کرد.

زندیه‌وکیلی با تأکید بر لزوم به رسمیت شناختن شوراهای پیشرفت محله تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید این شوراها را در اجرای برنامه‌ها و ارائه خدمات دخالت دهند و ارتباطی مستمر و ساختاری با آن‌ها برقرار کنند. همچنین انتخاب افراد توانمند و باانگیزه و ارزیابی مستمر عملکرد اعضا باید مورد توجه فرمانداران باشد.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از تجربه‌های موفق در اجرای این طرح گفت: اقدامات مؤثر محلات باید توسط شورای استان شناسایی و در قالب گزارش، فیلم و کلیپ مستندسازی شود تا سایر شهرستان‌ها نیز بتوانند از این تجربیات استفاده کنند. همچنین ظرفیت مجموعه‌هایی مانند سپاه و شهرداری‌ها می‌تواند در پیشبرد این حرکت مردمی مؤثر باشد.

استاندار مرکزی با تأکید بر تأمین زیرساخت‌های فعالیت محله‌محور افزود: مساجد باید در اولویت نخست قرار گیرند و در کنار آن‌ها از ظرفیت مدارس، پایگاه‌های بسیج و سایر فضاهای عمومی برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی استفاده شود.

زندیه‌وکیلی همچنین بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان با شوراهای پیشرفت محله تأکید کرد و گفت: هر دستگاه باید محلات تحت پوشش و مسئولان شوراهای پیشرفت آن‌ها را به‌درستی بشناسد تا ارتباط مؤثری میان مجموعه‌های اجرایی و ظرفیت‌های مردمی برقرار شود.

وی با تأکید بر تسریع اجرای طرح در تمامی شهرستان‌های استان خاطرنشان کرد: تکمیل سامانه، سازمان‌دهی ظرفیت‌های مردمی، ارزیابی عملکرد شوراها و ایجاد ارتباط ساختاری میان دستگاه‌های اجرایی و محلات باید با جدیت در دستور کار فرمانداران قرار گیرد تا استان مرکزی بتواند در اجرای موفق مدیریت محله‌محور و ارائه الگویی قابل تعمیم به سایر استان‌ها پیشگام باشد.